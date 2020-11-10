Г. Карелова: Исследование стереотипов в отношении женщин получило престижную международную премию в сфере цифровой экономики

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Евразийского женского форума уделяет постоянное внимание созданию новых возможностей для участия женщин в социально-экономическом развитии страны, отметила вице-спикер СФ.

Исследовательский проект «Стереотипы в отношении женщин и их социально-экономические последствия», реализуемый Советом Евразийского женского форума совместно с Аналитическим центром НАФИ, стал победителем престижной международной премии EQUALS in Tech Awards 2020. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Премия учреждена структурой «ООН-женщины» (UN Women), Международным союзом электросвязи (ITU), ЮНЕСКО и Международным торговым центром. Она ежегодно присуждается организациям и общественным деятелям, которые развивают женскую повестку, помогают равному и активному участию женщин в цифровой среде.

На конкурс было подано более 340 заявок. Российский проект победил в номинации, в рамках которой были представлены исследования барьеров на пути женщин в естественных и технических науках, инженерии и математике.

Галина Карелова подчеркнула, что «Стереотипы в отношении женщин и их последствия» – беспрецедентное по масштабу исследование, позволяющее проанализировать стереотипы, связанные со сформированными установками, которые не позволяют женщинам в полной мере реализовать свой потенциал.

Заместитель Председателя СФ также отметила, что Совет Евразийского женского форума уделяет постоянное внимание созданию новых возможностей для участия женщин в социально-экономическом развитии страны. «Совет успешно реализует проекты, направленные на создание условий для того, чтобы женщины могли осваивать современные высокотехнологичные сферы деятельности», — добавила Галина Карелова.

Результаты исследования «Стереотипы в отношении женщин и их последствия» учтены при формировании официальных рекомендаций Альянса частного сектора за расширение прав и возможностей в экономике (EMPOWER) правительствам и институтам частного сектора стран-членов G20. Исследование включено в список ключевых российских инициатив в докладе «Практика продвижения женщин на руководящие должности» ОЭСР.

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