Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья, добрый день!

Я искренне рад приветствовать всех участников заседания совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

По понятным причинам, связанным с коронавирусной инфекцией, наша встреча проходит в режиме видеоконференции, но это не помешает нам в деловой и конструктивной атмосфере рассмотреть актуальные вопросы взаимодействия наших государств, подвести итоги председательства России в ШОС, обменяться мнениями по ключевым международным и региональным проблемам.

И, конечно же, нам важно наметить планы сотрудничества на перспективу, в том числе обсудить дальнейшую совместную работу, дальнейшие шаги по противодействию пандемии, смягчению ее негативного влияния на экономики наших государств, на глобальные политические и социально-экономические процессы.

Отмечу, что в заседании принимают участие лидеры не только восьми стран – членов организации, но и государств-наблюдателей и руководители постоянно действующих органов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, нам передано видеообращение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша.

Повестка дня сегодняшнего заседания у вас всех имеется, регламент выступлений заранее согласован. Если нет возражений, предлагаю начать нашу работу и объявляю заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества открытым.

В соответствии с принятой практикой позвольте мне как главе государства, председательствующего в организации, начать нашу работу, выступить первым, а затем выступят другие участники нашей сегодняшней совместной работы.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Россия председательствовала в Шанхайской организации сотрудничества – в условиях, когда все наши страны столкнулись с эпидемией коронавируса и необходимостью борьбы с ней, необходимостью ей противостоять. Поэтому были внесены определённые коррективы в повестку нашей совместной работы, уделено повышенное внимание взаимодействию государств-членов по линии здравоохранения, по вопросам защиты жизни и здоровья граждан.

Подчеркну, что страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь и поддержку в борьбе с инфекцией. Россия на безвозмездной основе передала партнёрам по Объединению около полумиллиона наборов для лабораторной диагностики коронавируса, а также приборы для бесконтактного измерения температуры. А в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан были направлены группы российских специалистов-медиков, проведено уже девять таких миссий.

Между санитарно-эпидемиологическими службами, министерствами здравоохранения государств ШОС налажен эффективный обмен данными и опытом. Кстати, сегодня предстоит утвердить Комплексный план нашей Организации по борьбе с эпидемиями, а также специальное Заявление по коронавирусной проблематике.

Важно, что пандемия не привела к снижению активности на ключевых направлениях деятельности ШОС.

В период российского председательства проведено в общей сложности более 60 совместных мероприятий, в которых приняли участие представители правительств, ведомств, парламентов, деловых и общественных структур. Часть этих мероприятий по понятным причинам прошла в онлайн-режиме. Тем не менее, в рамках ШОС удалось сохранить качество взаимодействия.

К сегодняшнему заседанию подготовлен – солидный пакет итоговых документов по углублению сотрудничества в области политики, экономики и в гуманитарной сфере.

Хотелось бы отметить, что заметно активизировалось взаимодействие государств ШОС по внешнеполитической и военной линии. Состоялись две встречи министров иностранных дел. А в сентябре в Москве было организовано совместное заседание министров обороны государств ШОС, в котором впервые приняли участие главы оборонных ведомств стран ОДКБ и СНГ.

Считаем данное начинание полезным и рассчитываем, что такие расширенные встречи естественных партнёров станут регулярными. Как представляется, это позволит качественно повысить координацию на уровне силовых ведомств, проводить мониторинг ситуации в сфере обороны и безопасности на всём большом евразийском пространстве.

В ходе российского председательства была также продолжена практика совместных учений с участием военных и специальных подразделений государств – членов ШОС и наших партнёров, в том числе из стран-наблюдателей.

В частности, состоялось контртеррористическое учение на территории Казахстана, в Китае прошло учение по противодействию попыткам использования сети Интернет в экстремистских целях, в России – первый этап пограничной операции «Солидарность». Кроме того, в России и Казахстане организованы, проведены две международные антинаркотические операции «Паутина».

И, конечно же, не могу не упомянуть, что весь текущий год прошёл под знаком празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. Все государства – участники ШОС уделили особое внимание проведению связанных с этим юбилеем памятных мероприятий. Символично, что в Параде Победы на Красной площади в Москве вместе с российскими военнослужащими торжественным маршем прошли расчёты из стран ШОС.

И сегодня по итогам заседания мы примем Заявление, в котором отметим, что глубоко чтим память о Великой Победе, подчеркнём значение подвига наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от нацизма. Вижу в этом не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и важный сигнал всему международному сообществу о сплочённости государств – членов нашей Организации в их решимости сообща отстаивать мир и безопасность.

Уважаемые коллеги! Всем очевидно, что ситуация в области глобальной и региональной безопасности остаётся сложной. По-прежнему серьёзную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик. Заметно возросли масштабы киберпреступности. Продолжает деградировать система стратегической стабильности.

К сожалению, не прекращаются и ожесточённые региональные конфликты, более того – появляются новые очаги напряжённости, в том числе на внешних границах ШОС и в соседних регионах. Поэтому одним из ключевых направлений работы ШОС является содействие мирному, политико-дипломатическому разрешению кризисов, купирование угроз, исходящих из «горячих точек».

Особую обеспокоенность по-прежнему вызывает обстановка в Афганистане. По линии ШОС многое делается, чтобы помочь афганским друзьям в поиске национального согласия, в построении долгосрочного и прочного мира.

Создана Контактная группа ШОС – Афганистан, в рамках которой разработана и принята «дорожная карта» дальнейших действий нашей Организации на афганском направлении. Всё это нацелено на оказание помощи Афганистану в становлении стабильного и безопасного государства, свободного от терроризма и наркопреступности, живущего в мире с соседями.

В последние годы при поддержке ШОС Россия организовала целую серию встреч, в которых приняли участие представители всех без исключения афганских политических сил. Намерены и далее всемерно способствовать национальному примирению в Афганистане, в том числе задействовать возможности Московского формата консультаций, в котором представлены страны – соседи Афганистана, включая, конечно, членов нашей Организации, а также США.

Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Вооружённое противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия.

Отдельного внимания, конечно, заслуживает перемещение боевиков за пределы упомянутого региона. Это ещё больше обостряет конфликты.

Кстати, происходящее в Карабахе по-настоящему большая трагедия. С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договорённости о прекращении кровопролития. Надеюсь, что все предпринятые нами в последнее время шаги приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении.

Ещё одним неприкрытым вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС. Речь идёт о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи.

Под таким ударом внешних сил оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне.

Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всём разобраться и предпринять необходимые шаги. То же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдавии.

Уважаемые коллеги! Что касается экономической повестки нашей организации, то российское председательство исходило из того, что все страны нашего Объединения заинтересованы в дальнейшем развитии делового сотрудничества, наращивании взаимовыгодной кооперации в торговле, промышленном производстве, цифровой экономике, инновациях и высоких технологиях, в обеспечении продовольственной, транспортной и энергетической безопасности.

Пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по мировой экономике, привела к глобальной рецессии. Конечно, трудности не обошли и нашу Организацию. По расчётам, среднее падение экономик государств – членов ШОС в 2020 году составит 3,2 процента. Это меньше, чем в мире, во всяком случае так предполагается, в мировой экономике минус будет 4,4 процента. Сократилась при этом и торговля между странами ШОС. Так, в январе-августе товарооборот России с другими государствами-членами снизился на 7 процентов.

С учётом этого в рамках ШОС разработан комплекс совместных мероприятий по выправлению ситуации. В частности, реализация утверждённой в 2019 году Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов до 2035 года. Она нацелена на преодоление негативных тенденций во взаимной торговле, на существенное укрепление наших связей в инвесткооперации, финансовой и банковской сферах, промышленности, энергетике, транспорте и других областях.

К работе по восстановлению сотрудничества наших стран в социально-экономической и гуманитарной сферах активно привлекаются предпринимательские и общественные круги. Функционируют Деловой совет, Межбанковское объединение, Молодёжный совет ШОС. Развивается межрегиональное сотрудничество в рамках Форума глав регионов ШОС, первое заседание которого состоялось буквально на днях, 29 октября.

Не сомневаюсь, что вы, уважаемые коллеги, выскажетесь по упомянутым мной и другим вопросам деятельности ШОС, и рассчитываю, что наша работа сегодня будет конструктивной, полезной и эффективной.

Спасибо большое за внимание, уважаемые коллеги.

MIL OSI