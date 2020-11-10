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Новости проектов и регионов

10 ноября 2020, 14:00

Объединенная первичная профсоюзная организация (ОППО) «Газпром добыча Уренгой профсоюз» удостоена диплома первой степени в конкурсе Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. Об этом стало известно на заседании Президиума Российского Совета профсоюза 9 ноября.

На конкурс «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе» в 2020 году представлены 57 коллективных договоров.

«Главная задача профсоюзной организации — обеспечивать высокий уровень социальной защиты сотрудников предприятия и решать все актуальные вопросы, касающиеся труда работников Общества. Все обязательства Коллективного договора наш социальный партнер — Общество „Газпром добыча Уренгой“, которым руководит генеральный директор Александр Корякин, выполняет в полном объеме. Такая награда — это отличный результат нашей совместной работы» — отметил председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев.

Стоит отметить, что в прошлом году основной документ, представляющий интересы уренгойских газодобытчиков, занял также почетное первое место среди профсоюзных организаций в нефтяной и газовой промышленности, магистральном нефтепроводном и газопроводном транспорте. В компании «Газпром добыча Уренгой» Коллективный договор многие годы выступает гарантом сохранения и выполнения в полном объеме всех компенсаций, льгот и обязательств работодателя по отношению к каждому участнику коллектива предприятия.

Справка

ООО «Газпром добыча Уренгой» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», создано для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В состав производственного комплекса входят: 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 эксплуатационных скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата.

На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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