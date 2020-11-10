Минспорт России, Минпросвещения России и Всероссийская федерация плавания утвердили рекомендации по формированию и утверждению региональных межведомственных программ «Плавание для всех»

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил в адрес руководителей субъектов Российской Федерации рекомендации по формированию и утверждению региональных межведомственных программ «Плавание для всех». Рекомендации были утверждены Министерством спорта Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и Всероссийской федерацией плавания.

Данные рекомендации направлены на оказание методического содействия субъектам Российской Федерации по реализации Межведомственной программы «Плавание для всех» путём формирования региональных межведомственных программ в рамках одной концепции, обеспечивая единство целей, задач и применяемых инструментов.

Межведомственная программа «Плавание для всех» утверждена в ноябре 2019 года во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 30 апреля 2019 года.

Программа предусматривает развитие спортивной инфраструктуры и формирование условий для занятий плаванием для всех категорий населения, а также освоение обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, базовых жизнеобеспечивающих навыков плавания.

В настоящее время в рамках Межведомственной программы «Плавание для всех» утверждена и направлена для применения в субъекты Российской Федерации примерная программа учебной дисциплины «Физическая культура» (модуль «плавание») для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. В ближайшее время будут утверждены примерные программы учебной дисциплины «Физическая культура» по модулю «плавание» для образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, включая внеурочную деятельность.

Также проведена работа по мониторингу состояния бассейнов для плавания всех размеров, разновидностей и форм собственности с точки зрения возможности их использования для обучения и занятий плаванием населения, определены потребности в их модернизации для соответствия современным требованиям.

Ожидается, что по результатам реализации региональных межведомственных программ и в целом Межведомственной программы «Плавание для всех» к 2024 году численность россиян, систематически занимающихся плаванием, составит 3 млн человек (по данным 2019 года плаванием занимаются 2,1 млн граждан страны).

Пресс-служба Минспорта России

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