Не стало легендарного тренера по фигурному катанию Игоря Москвина

Source: Russia Ministry of Sport

После продолжительной болезни в возрасте 91 года ушёл из жизни заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Борисович Москвин.

«Российская спортивная семья понесла невосполнимую потерю в связи с уходом из жизни легендарного тренера Игоря Борисовича Москвина, – сказал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – Всю свою жизнь он посвятил фигурному катанию, столь любимому в нашей стране виду спорта, и внёс огромный вклад в его развитие. Это был неповторимый мастер своего дела, обладавший настоящим педагогическим талантом, воспитавший целую плеяду блестящих спортсменов. От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично выражаю глубокие соболезнования супруге Игоря Борисовича Тамаре Николаевне Москвиной, всем родным, близким и воспитанникам легендарного тренера».

Игорь Москвин начинал свой профессиональный путь в качестве фигуриста в парном катании. Вместе с Майей Беленькой он трижды выигрывал чемпионат СССР. Их пара была в числе первых советских участников международных соревнований по фигурному катанию – Чемпионата Европы 1956 года.

Помимо фигурного катания, Игорь Москвин занимался парусным спортом и побеждал в нескольких парусных регатах 1950-х годов. Он был одним из первых тренеров двукратного призёра Олимпийских игр по парусному спорту в классе «Финн» Андрея Балашова.

После окончания спортивной карьеры Игорь Борисович перешёл на тренерскую работу. Он был личным тренером первых отечественных олимпийских чемпионов в парном фигурном катании Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.

Его воспитанниками являются призёры чемпионатов мира и Европы Тамара Москвина (в девичестве Братусь) и Алексей Мишин, которые впоследствии также стали выдающимися тренерами. Многие годы супруги Игорь Борисович и Тамара Николаевна вместе готовили спортсменов.

Также среди его учеников – чемпион Европы и призёр чемпионата мира Игорь Бобрин, бронзовый призёр чемпионата Европы Юрий Овчинников, многократный призёр чемпионатов Европы Владимир Котин и другие.

Игорь Москвин был награждён орденом «Знак Почёта».

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI