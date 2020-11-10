О. Алексеев: В Саратовской области больные коронавирусом обеспечены необходимыми лекарствами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Марксовский район Саратовской области и вручил Благодарность Председателя СФ медицинской сестре.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Марксовский район. Сенатор, вместе с главой района Дмитрием Романовым, ознакомился с лекарственным обеспечением в аптеках, посетил Центральную районную больницу.

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По словам Олега Алексеева, ситуация с наличием препаратов для лечения COVID-19, ОРВИ, гриппа в аптеках г. Маркса находится под контролем местных, региональных и федеральных властей.

«С октября коечный фонд в Саратовской области для лечения больных коронавирусной инфекцией увеличен на тридцать восемь процентов. В Центральной районной больнице Марксовского района на днях был открыт ковидный госпиталь на сто мест. На данный момент там лечатся тридцать два пациента, в том числе из соседних районов», — сообщил Олег Алексеев.

Олег Алексеев посетил Марксовский район Саратовской области и вручил Благодарность Председателя СФ медицинской сестре

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Олег Алексеев посетил Марксовский район Саратовской области и вручил Благодарность Председателя СФ медицинской сестре

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Олег Алексеев посетил Марксовский район Саратовской области и вручил Благодарность Председателя СФ медицинской сестре

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Олег Алексеев посетил Марксовский район Саратовской области и вручил Благодарность Председателя СФ медицинской сестре

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Олег Алексеев посетил Марксовский район Саратовской области и вручил Благодарность Председателя СФ медицинской сестре

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Во время встречи с сотрудниками Центральной районной больницы сенатор поблагодарил сотрудников и медицинский персонал за работу. Сенатор вручил Благодарность Председателя Совета Федерации медсестре Марксовской районной больницы Елене Губер. Этой награды она удостоена «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в оказание квалифицированной медицинской помощи населению Саратовской области».

Сенатор подарил медучреждению партию защитных масок.

«В Саратовскую область поступили средства в размере девяноста одного миллиона рублей на приобретение медикаментов для больных ковидом, которые лечатся на дому. Региональным минздравом заключены государственные контракты, пациенты уже получают необходимые лекарства», – отметил Олег Алексеев.

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