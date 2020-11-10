О вручении Постоянным представителем Беларуси А.Евдоченко верительных грамот Генеральному директору ОЗХО

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

10 ноября 2020 г.



9 ноября 2020 г. состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов, Постоянным представителем Беларуси при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Андреем Евдоченко Генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу.

В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы взаимодействия Республики Беларусь и ОЗХО, затронута проблематика актуальной деятельности Организации, включая проведение 30 ноября – 4 декабря 2020 г. 25-сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

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