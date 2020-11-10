По поручению Генпрокурора России продолжается работа по восстановлению прав детей на получение дошкольного образования

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генпрокурора России продолжается системная работа по восстановлению прав детей на получение дошкольного образования. Так, после поступившего в Генеральную прокуратуру Российской Федерации обращения органами прокуратуры Московской области в региональное министерство образования внесено представление в связи с ненадлежащим рассмотрением заявления матери малолетнего ребенка. Основанием для принятия мер прокурорского реагирования послужили следующие обстоятельства.

Дочь заявителя, 2017 года рождения, была зарегистрирована в Единой информационной системе «Зачисление в дошкольные образовательные учреждения». В качестве желаемых семья указала три детских сада. Однако в министерстве в нарушение требований Федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации» и «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» дали лишь разъяснения о том, что ребенок может получить место по достижении 3-летнего возраста. При этом непосредственно в управление образования администрации Ленинского городского округа Московской области, на которые возложены полномочия по комплектованию детских садов, заявитель не обращалась.

По результатам дополнительного комплектования приоритетных детских садов и с учетом имеющейся льготы (старший ребенок заявителя посещает один из желаемых детских садов) ребенку предоставлено место. Девочка зачислена в контингент обучающихся.

В Московской области в целях улучшения ситуации с обеспечением прав детей на получение дошкольного образования реализуется государственная областная программа «Образование Подмосковья» на 2017-2025 гг., утвержденная постановлением областного правительства от 25.10.2016. В рамках этой программы осуществляется строительство новых и реконструкция имеющихся дошкольных образовательных организаций.

В 2020 г. в Ленинском районе области введено в эксплуатацию 2 детских сада на 240 мест, до конца года запланировано открытие еще 2 детских садов на 515 мест.

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