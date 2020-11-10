По требованию прокуратуры в Калужской области заблокирован сайт с запрещенной на территории Российской Федерации информацией

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Жиздринского района Калужской области в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила несколько сайтов с видеороликами, в которых пропагандировалась деятельность экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»).

По решению суда международное движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Распространение материалов и идеологии указанного движения, в том числе в сети «Интернет», запрещено.

Установлено, что к данной информации имеется свободный доступ, в том числе и несовершеннолетних.

В целях ограничения доступа к данным сайтам прокуратурой Жиздринского района подготовлено и направлено в суд административное исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. Доступ к сайтам ограничен.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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