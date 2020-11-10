Принятыми по указанию Генпрокурора России мерами восстановлены права предпринимателей в Калининградской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе визита Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в Калининградскую область в сентябре текущего года к нему, в том числе, обратились представители бизнеса. По всем жалобам были организованы проверки и при наличии оснований принимались исчерпывающие меры прокурорского реагирования для устранения нарушений закона и прав хозяйствующих субъектов.

Так, после вмешательства прокурора двум предпринимателям, пострадавшим в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечислены средства субсидии из регионального бюджета.

Другой организации, добросовестно исполнившей обязательства по муниципальному контракту, благодаря прокурорскому реагированию выплачено 3,3 млн рублей. Указанная сумма, равная налогу на добавленную стоимость, ранее была необоснованно удержана заказчиком с исполнителя, находящегося на упрощенной системе налогообложения.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры Калининградской области Государственной инспекцией труда в регионе отменены результаты незаконно проведенной в период моратория проверки юридического лица. Кроме того, по инициативе прокурора госинспектор привлечен судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле). Ему назначено наказание в виде предупреждения.

Защита прав и законных интересов предпринимателей остается одним из приоритетных направлений деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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