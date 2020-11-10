Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#Госдума10.11.2020 12:46

Рабочая встреча Дмитрия Рогозина с депутатами Госдумы

Сегодня, 10 ноября 2020 года, состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с депутатами Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

На встрече Дмитрий Рогозин рассказал депутатам о приоритетных направлениях работы Госкорпорации «Роскосмос», о научных работах, состоянии российской спутниковой группировки, передовых решениях в области пусковых услуг, ракет-носителей и перспективном космическом корабле «Орёл».

Депутаты Государственной думы выразили озабоченность предполагаемым секвестром космических программ и обсудили вопрос, как помочь Госкорпорации с точки зрения корректировки бюджета.

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