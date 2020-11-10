Российские нефтяники планируют поиск новых нефтяных проектов в Казахстане

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 ноября. – Российская «Зарубежнефть» заинтересована в поиске нефтяных проектов для инвестироования в Республике Казахстан, в том числе в сотрудничестве с «КазМунайГазом». Об этом сообщил директор Департамента международного сотрудничества Алексей Господарёв по итогам участия в заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан по вопросам ТЭК.

Заседание МПК прошло под сопредседательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и Первого заместителя премьер-министра – Министра финансов Республики Казахстан Алихан Смаилова. По итогам, в частности, было отмечено успешное взаимодействие России и Казахстана в нефтегазовой области и в сфере электроэнергетики.

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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