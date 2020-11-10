Совещание с руководящим составом Министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Мы сегодня начинаем очередную, уже 15-ю серию совещаний с руководством Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК. Рассмотрим комплекс вопросов, связанных с состоянием и перспективами развития наших стратегических ядерных сил.

Подчеркну, несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная «триада» остаётся важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России. А если смотреть шире, то и глобальной стабильности. Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути, делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны.

Вместе с тем мы должны учитывать и целый ряд потенциальных, опасных внешних факторов, современных, новых. Так, например, в Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ. На наше предложение снизить военную активность в период эпидемии альянс вообще не отреагировал. Больше того, интенсивность полётов авиации и действий флотов натовских стран только выросла.

Отмечу также существенные изменения в концептуальных подходах к использованию ядерного оружия, закреплённых в документах стратегического планирования США. Сегодня в американской ядерной доктрине зафиксирована возможность применения ядерного оружия в ответ на использование неядерных средств. При этом условия применения ядерного оружия вообще не конкретизированы. А Россия прямо заявлена как главный военный противник, кстати, абсолютно безосновательно.

Мы видим и то, что система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует. Вслед за прекращением действия по инициативе США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон заявил о намерении выйти из Договора по отрытому небу. Я уже не говорю про более ранний выход из договора системы ПРО.

Неясной остаётся и судьба, по сути дела, последнего фундаментального договора в области ограничения стратегических, наступательных вооружений – Договора СНВ, срок действия которого истекает, как известно, в феврале 2021 года, то есть совсем уже скоро. Между тем, этот документ обеспечивает необходимый уровень, если можно так сказать, прозрачности арсеналов стратегических ядерных вооружений и сдерживает их неконтролируемую гонку. Поэтому мы и предложили продлить его в том виде, как он был подписан сторонами, хотя бы для того, чтобы иметь время для дальнейшей работы над ним.

В целом Россия твёрдо и последовательно выступает за укрепление и совершенствование механизмов обеспечения стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями. Американским партнёрам переданы, например, наши предложения по выработке нового «уравнения безопасности». Оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого «первого удара», что, на наш взгляд, вообще недопустимо. Российские предложения закладывают основу для продолжения комплексного диалога с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями. Это важно и для двух наших стран, ну и, по сути, для всего мира, имея в виду, что мы самые крупные ядерные державы.

Что хотел бы в этой связи отметить. Первое. 2 июня этого года, как известно, мною подписан Указ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В этом документе чётко прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия. Фактически Россия подтвердила свою принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности. По сути, мы с вами ведь о чем говорим: говорим, что мы можем применить имеющиеся у нас ядерные средства, но в ответ на ядерное нападение в отношении нашей страны. Вот суть того, что написано в этих фундаментальных документах.

Второе. Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие. Отмечу, что за последние годы в Армию и на Флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы. В результате доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82 процента.

Так, на боевое дежурство заступил и первый полк, оснащённый гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы «Ярс». По графику идет испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». А в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта «Борей-А».

Сегодня прошу детально доложить, как исполняются задания гособоронзаказа, связанные с укреплением ядерной «триады». Все ли делается и реализуется в срок?

Третье. Россия и в дальнейшем будет поддерживать свой ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности. Да, по ряду стратегических вооружений наша страна ушла далеко вперёд других ведущих военных держав мира. Как уже отмечал, впервые в истории наша страна, Россия, выступила не в роли догоняющего, а сама предложила такие образцы, которые на годы и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а некоторые просто не имеют равных в мире и, скорее всего, ещё долго не будут иметь аналогов.

Однако используя интеллектуальный потенциал, наши научные школы, заделы, необходимую инфраструктуру, мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую «гонку вооружений». Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет. Ещё раз подчеркну, у нас есть все необходимые стратегические силы для надёжной защиты интересов России.

Давайте перейдем к сегодняшнему плану работ.

MIL OSI