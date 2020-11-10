Source: Russia – Council of the Federation

В Мурманске обсудили перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны России.

В Мурманске первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области провел выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ на тему «Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны».

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Весной Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в Арктике, осенью была подписана Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в регионе на период до 2035 года, напомнил первый заместитель Председателя СФ.

Теме развития регионов Арктики и посвящено выездное заседание Совета, по итогам которого будет подготовлена резолюция с предложениями в адрес Правительства и профильных министерств.

«Для того, чтобы гарантировать успех и обеспечить сохранение национальной безопасности, следует снизить зависимость цифровой инфраструктуры от иностранных технологий. В связи с этим предлагаем разработать «дорожную карту» по оснащению Северного морского пути (СМП) средствами связи российского производства», – заявил Андрей Турчак.

Необходимо проработать вопрос создания и развития отечественных спутниковых систем наблюдения за окружающей средой. «В том числе – погодной и ледовой обстановкой в Арктике, за которой сейчас нашим специалистам приходится наблюдать с помощью иностранных ресурсов», – подчеркнул первый вице-спикер СФ.

По его словам, в Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предлагают Правительству проработать вопрос создания в Арктической зоне страны опорной сети интеллектуальных центров обработки и хранения данных на основе российских программно-аппаратных комплексов. «Для этого необходимо разработать «дорожную карту» и стандарты. Эксперты отмечают, что низкие температуры в Арктике позволяют серьезно сократить расходы на охлаждение в центрах обработки данных», – отметил он, подчеркнув, что в Швеции уже создана особая зона, которая благодаря холодному климату и низким ценам на электроэнергию претендует на роль мирового центра обработки данных. Аналогичный потенциал есть и у нас, уверен Андрей Турчак.

Андрей Турчак

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Андрей Чибис

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Вячеслав Тимченко и Алексей Майоров

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Константин Косачев

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Сергей Рябухин

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Андрей Турчак принял участие в церемония открытия Центра управления регионом

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Андрей Турчак принял участие в церемония открытия Центра управления регионом

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Андрей Турчак принял участие в церемония открытия Центра управления регионом

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Андрей Турчак принял участие в церемония открытия Центра управления регионом

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Андрей Турчак принял участие в церемония открытия Центра управления регионом

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Андрей Турчак принял участие в церемония открытия Центра управления регионом

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Андрей Турчак принял участие в церемония открытия Центра управления регионом

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Андрей Турчак принял участие в церемония открытия Центра управления регионом

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Андрей Турчак принял участие в церемония открытия Центра управления регионом

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Андрей Турчак принял участие в церемония открытия Центра управления регионом

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«Реализация этого проекта позволит Арктике играть глобальную роль в сфере цифровых технологий и обеспечит сюда приток квалифицированных специалистов», – считает первый вице-спикер СФ.

Андрей Турчак проинформировал, что в Совете предлагают Правительству разработать специальный пакет льгот для компаний IТ-отрасли, являющихся резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) Арктики. Также необходимо помимо прямой поддержки отрасли готовить кадры для работы в северных широтах. «Здесь мы не изобретаем велосипед, льготы для IТ-компаний – это нормальная практика для северных территорий», – напомнил законодатель, назвав развитие IТ-отрасли одной из наиболее актуальных задач для региона.

Реализация этого проекта позволит Арктике играть глобальную роль в сфере цифровых технологий и обеспечит сюда приток квалифицированных специалистов

«В этой связи следует включить в программы подготовки студентов ВУЗов по специальностям в области IТ, специализированных курсов для ознакомления с технологиями связи в арктических условиях», – предложил он.

Также, рассказал первый вице-спикер СФ, в Совете считают необходимым реформировать законодательство в сфере ГЧП. Для этого нужно упростить процедуры заключения соглашений о ГЧП при реализации IТ-проектов в регионах Арктической зоны и модернизировать федеральное законодательство. «Прошу подключиться к решению этого вопроса рабочую группу по вопросу законодательного обеспечения цифровой экономики, которая создана при нашем Совете. Если в регион придут частные инвестиции, если здесь IТ-отрасль, что называется, «взлетит» – это даст Арктике мощный толчок. Толчок в экономическом развитии, за которым подтянутся и уровень зарплат, и уровень жизни в целом. Появятся новые рабочие места. И одновременно – снизится зависимость региона от сырьевой отрасли и конъюнктуры на рынке энергоносителей»

Андрей Турчак затронул и перспективы туристической индустрии в Арктике. «Федеральному агентству по туризму мы предлагаем разработать единую цифровую платформу по развитию туризма в Арктической зоне и поддержке малого и среднего предпринимательства в этой сфере», – сообщил он, отметив, что это будет способствовать развитию туристической инфраструктуры, привлечению дополнительных средств в регион.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации проинформировал, что Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ предлагается создать цифровую платформу «северного завоза», которая на основе искусственного интеллекта будет прогнозировать и планировать поставки ресурсов.

Сенатор подчеркнул, что цифровые технологии позволяют эффективно решать задачи не только в экономике, но и в сфере управления. «Например, сейчас реализуется комплекс мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока жизненно важными товарами в преддверии зимнего сезона. Большим подспорьем здесь могла бы стать автоматизированная система прогнозирования и планирования поставок ресурсов на основе искусственного интеллекта. Предлагаю рассмотреть вопрос о создании цифровой платформы «северного завоза».

В настоящее время накоплен достаточно большой опыт в этой области, в том числе по созданию интегрированных систем на уровне крупных и средних городов

Андрей Турчак обратил внимание и на другую сферу применения информационных технологий – управление городским хозяйством. «В настоящее время накоплен достаточно большой опыт в этой области, в том числе по созданию интегрированных систем на уровне крупных и средних городов».

По его словам, сейчас процесс цифровизации городского хозяйства осуществляется в рамках проекта «Умный город». В настоящее время в нем участвуют 79 городов из 47 субъектов Федерации, в том числе из Арктической зоны. В первую очередь, это Мурманская и Архангельская области. Крайне важно при разработке технических регламентов, устанавливающих требования к системам «Умного города» и цифрового региона, учитывать специфические режимы эксплуатации в Арктической зоне, в том числе температурный режим. «Это позволит обеспечить бесперебойную работу всех систем и устройств».

Андрей Турчак считает необходимым Министерству труда и социальной защиты РФ проанализировать действующее законодательство на предмет избыточности процедур личного посещения органов соцзащиты. «На Севере этот вопрос стоит особенно остро – здесь малая плотность населения, много удаленных поселков, и везти бумаги порой приходится за десятки километров. Цифровые технологии могут значительно упростить получение государственных и муниципальных услуг, сделать жизнь людей удобнее».

«Сейчас осуществляется постепенный переход к электронному беззаявительному порядку оказания мер социальной поддержки. В июле, например, для получения президентских 10 тысяч рублей на детей людям не нужно было даже подавать заявления. Все начисления производились в автоматическом режиме. Так и должно быть в наше цифровое время. Поэтому необходимо еще раз посмотреть на законодательство. По максимуму использовать положительный опыт при реализации суперсервиса «Социальная поддержка онлайн», а также других сервисов и электронных услуг», – заявил Андрей Турчак.

Первый вице-спикер СФ напомнил, что согласно «Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года» к 2024 г. доступ в интернет должны будут иметь 90 проц. домохозяйств, а к 2030 г. – 100 проц. На сегодняшний день в Арктике этот показатель составляет около 80 проц.

По словам законодателя, с участием «Ростелекома» реализуется федеральная программа, которая финансируется за счет добровольных взносов со стороны операторов связи. «Совместно с Минцифрой мы смогли отстоять финансирование этой программы. Подготовлена соответствующая поправка ко второму чтению. Она позволит до конца 2021 года завершить подключение к Интернету населенных пунктов с численностью от 250 до 500 жителей. И со следующего года начать подключение населенных пунктов численностью от 100 до 250 жителей», – подчеркнул Андрей Турчак.

О ключевых задачах и вызовах реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в арктических регионах рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, Арктический регион, богатый практически всеми видами природных ресурсов, представляет собой новую точку роста. Он отметил, что здесь требуются высокие технологии, цифровые технологии не только для сложной геологодобычи, но и для многих других сфер. «Потенциал для роста региона огромный. Арктика может в ближайшее время стать центром притяжения, который свяжет не только арктические регионы, но и соседние субъекты, всю нашу страну и многие другие страны», — убежден Дмитрий Чернышенко.

Первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков предложил возможные цифровые решения для повышения качества жизни и развития экономики в Арктической зоне.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области на примере этого субъекта РФ рассказал о «Стандарте «Умный город» как основе «Цифрового региона».

В заседании Совета приняли участие председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачёв, представители государственных корпораций, экспертных организаций и науки.

В режиме видеоконференции в обсуждении участвовали заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, главы Республики Карелия Артур Парфенчиков и Республики Коми Владимир Уйба, губернаторы Архангельской области Александр Цыбульский, Чукотского автономного округа Роман Копин, Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

К онлайн-трансляции подключились председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин, РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области сенаторы Российской Федерации, представители субъектов Федерации.

В этом же день в Мурманске состоялся официальный запуск Центра управления регионом (ЦУР) – координационного центра по контролю ключевых направлений, связанных с жизнью области.

В торжественном открытии Центра управления регионом приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В ЦУР будет осуществляться мониторинг и оперативная отработка поступающих от северян сообщений, на их основе будут формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию. Кроме того, здесь расположены Центр информационных технологий, обеспечивающий развитие информационных систем исполнительных органов власти региона, и одна из площадок Яндекс.Лицея. Также в ЦУР будет работать ситуационный центр губернатора Мурманской области.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, запуск ЦУРа Мурманской области – наглядный пример эффективного выполнения поручения Президента России. «ЦУР – это комплексный инструмент отработки запросов граждан с понятной обратной связью и возможностью оперативно отрабатывать инциденты. Важный аспект – это возможность корректировки управленческих решений с использованием полученного массива данных от жителей».

Андрей Турчак подчеркнул, что Центр управления регионом – это качественно новый уровень взаимодействия с гражданами, управления и планирования. «Сегодня мы с коллегами увидели, как цифровые технологии помогают быстро и эффективно решать проблемы людей, выполнять повседневные задачи. В ближайшее время это станет нашим новым стандартом регионального управления по всей стране».

Первый вице-спикер СФ поздравил губернатора региона Андрея Чибиса и всех жителей с успешным запуском этого проекта, который стал еще одним шагом в цифровизации Мурманской области.

«ЦУР Мурманской области создавался как региональный цифровой узел, объединяющий в себе три составляющих – собственно управление, презентацию технологий и обучение им. В сам Центр управления стекается информация о состоянии коммунальной, транспортной, дорожной, туристической и инвестиционной сфер в области, анализируется, и на основе этого анализа принимаются решения, это интерактивный процесс», — подчеркнул на открытии Андрей Чибис.

В Мурманске также прошла встреча первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Турчака, заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

В ходе состоявшейся беседы обсуждались перспективы социально-экономического развития региона.

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