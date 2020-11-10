Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ10.11.2020 17:22

Создание системы МАКСМ близится к завершению

В 2020 году в компании «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершает работу по проекту создания Многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга (МАКСМ) природных и техногенных катастроф на территории России и стран СНГ. Сегодня эффективный краткосрочный прогноз возникновения и развития стихийных природных и техногенных бедствий на Земле приобретает все большую актуальность, применение современных космических программноаппаратных средств позволит спасти человеческие жизни и значительно снизить экономический ущерб от землетрясений, наводнений, пожаров и утечек опасных веществ.

Специалистами РКС при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ были разработаны макеты сервисов МАКСМ, а также комплексы специальных программ. Работа системы будет основана на построении моделей развития ситуации, в которых учитывается большое количество признаков, предшествующих чрезвычайным ситуациям. По итогам реализации проекта в РКС состоялся научный семинар «Обобщение и анализ результативности проекта «Исследование и разработка научно-технических и технологических решений в части создания сервисов МАКСМ» в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».

С докладом на семинаре выступил руководитель проекта доктор технических наук, профессор Олег Алексеев: «Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что введение этой системы является насущной и актуальной задачей. Для создания МАКСМ потребуется задействовать имеющиеся передовые технологии, в ее основе лежит эффективное развитие и совместное использование аэрокосмического потенциала, передовых технологий мониторинга и методов обработки информации ведущих стран мира».

Создание системы предполагает комплексирование и интеграцию существующих на территории России и стран СНГ средств мониторинга и прогнозирования природных и техногенных явлений. В работе МАКСМ будут задействованы спутники российской группировки дистанционного зондирования Земли, орбитальная группировка ГЛОНАСС, а также наземные и авиационные средства.

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