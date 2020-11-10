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Парламентарий выступил на Межрегиональном форуме «Вектор производительности», состоявшемся в Рязани.

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Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил в Рязани на Межрегиональном форуме «Вектор производительности».

В мероприятии участвовали Министр экономического развития РФ Максим Решетников, губернатор Рязанской области Николай Любимов, представители федеральных и региональных органов государственной власти, деловых кругов, участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Форум посвящен обсуждению промежуточных итогов и ходу реализации указанного нацпроекта в регионах РФ.

«Мы все понимаем, что высокий уровень производительности труда является драйвером развития, ключевым условием конкурентоспособности национальной экономики. Нам необходимо добиться кардинальных сдвигов в увеличении производительности труда на основе современных передовых технологий, роста квалификаций и новых компетенций — такую задачу поставил Президент», — сказал Николай Журавлев.

Мы обращали внимание на необходимость более активного привлечения инвестиций в обновление и развитие новых производств и модернизацию рабочих мест

Он подчеркнул, что Совет Федерации традиционно уделяет решению этой задачи особое внимание. «Мы обращали внимание на необходимость более активного привлечения инвестиций в обновление и развитие новых производств и модернизацию рабочих мест. Выход на более высокий уровень производительности труда требует внедрения современных форм организации и управления производством».

Николай Журавлев указал, что нацпроект направлен на технологическую и организационную модернизацию предприятий. Он призван создать условия для повышения производительности труда за счет применения инструментов бережливого производства, повышения квалификации и вовлеченности персонала, получения льготных кредитов в случае успеха программы на предприятии. Все эти механизмы могут дать дополнительные стимулы для качественного роста предпринимательства.

Сенатор отметил, что пандемия стала причиной серьезных потрясений в экономике и на рынке труда. «Государственные меры поддержки позволили смягчить удар пандемии по бизнесу. Важно отметить, что мероприятия нацпроекта использовались для ускорения производства средств индивидуальной защиты в регионах. За три-четыре недели работы по методикам нацпроекта прирост производства составлял от 7 до 94 процентов».

«Как обещал куратор нацпроекта, первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов на недавнем выступлении в Совете Федерации, региональная повестка в национальном проекте остается в приоритете», — подчеркнул Николай Журавлев.

В рамках нацпроекта функционирует понятная система принятия решений. Регион всегда может вынести свои предложения на рассмотрение проектного комитета. Участие в нацпроекте дает региону дополнительную возможность по снятию административных барьеров за счет механизма «Трансформации делового климата».

Сенатор сообщил, что в настоящее время подписаны соглашения о вступлении в национальный проект с 82 субъектами РФ, в реализации мероприятий принимает участие 64 субъекта РФ. В ряде регионов запущены пилотные проекты по предоставлению налоговых преференций – предоставлено право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль в части расходов на приобретение, изготовление, и модернизацию основных средств. Практика таких пилотных проектов будет распространена и на другие территории.

Николай Журавлев указал, что сегодняшняя «перезагрузка» национального проекта обусловлена утверждением Президентом новой национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». «На предприятиях-участниках будет выстроена система внутренней мотивации сотрудников. Речь идет о создании совместно с «Ворлдскиллс» движения рационализаторов, в рамках которого планируется собрать 20 тысяч предложений по улучшению производственного процесса от сотрудников предприятий».

По его словам, основным вектором развития национального проекта станет запуск цифровой экосистемы — инструмента для тиражирования сервисов повышения производительности труда на основе цифровых технологий. «Данное направление включено в Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, в подготовке которого активное участие приняли сенаторы. Это позволит ускорить цифровую трансформацию предприятий и автоматизацию бизнес-процессов. На данном направлении может быть задействован в том числе потенциал действующего при нашей палате Совета по развитию цифровой экономики».

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