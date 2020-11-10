С. Мамедов: В Самарской области все социальные обязательства не только выполняются, но и увеличиваются

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в расширенном заседании правительства региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Сергей Мамедов МамедовСергей Валерьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области принял участие в расширенном заседании правительства региона.

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Основной темой обсуждения стал проект регионального бюджета на 2021 г. и плановый период 2022–2023 гг.

Как отметил по итогам заседания Сергей Мамедов, в ходе обсуждения особое внимание было уделено развитию областной системы здравоохранения, долговой политике, финансированию социальной сферы.

По словам сенатора, проект бюджета разрабатывался исходя из консервативного варианта прогноза социально-экономического развития Самарской области и с учетом эпидемиологической ситуации. «Но, несмотря на все трудности, связанные с распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, сокращением бюджета региона, все социальные обязательства не только выполняются, но и увеличиваются», — сообщил парламентарий.

«На меры социальной поддержки, расходы на фонд оплаты труда, реализацию Указов Президента Российской Федерации и прочие приоритетные направления средства выделяются в полном объеме. В целом, на социальную сферу в 2021 году будет направлено 102 миллиарда рублей, что составит 68 процентов от общего объема расходов областного бюджета», — подчеркнул Сергей Мамедов. Он отметил роль в этом правительства и губернатора области.

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