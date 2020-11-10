Ю. Архаров: Разработка и принятие федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» имеют первоочередную важность

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по вопросу разработки федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» Государственной программы «Развитие здравоохранения».

Член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области принял участие в совещании по вопросу разработки федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения». Мероприятие было организовано общественной организацией «Деловая Россия».

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Сенатор отметил, что сахарный диабет — одно из самых распространённых эндокринных заболеваний, лидирующих по уровню инвалидизации и даже смертности. Ежегодно в мире болезнь уносит около 5 млн жизней, в Российской Федерации этот показатель составляет порядка 100–120 тыс.

«Отсутствие точных сведений о распространенности заболевания вызвано неосведомленностью многих людей о своем диагнозе. Пациенты могут годами не знать об имеющейся проблеме, не получая необходимого своевременного лечения, что приводит к развитию осложнений. Таким образом, очевидна необходимость существенных изменений в области профилактики, ранней диагностики хронического заболевания, современной сахароснижающей терапии», — сказал Юрий Архаров.

Юрий Архаров принял участие в совещании по вопросу разработки федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом»

По словам парламентария, в отличие от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, до настоящего времени в России нет действующей федеральной программы по сахарному диабету. «Поэтому сегодняшнее обсуждение ее разработки имеет ключевой характер».

Юрий Архаров добавил, что в период распространения коронавирусной инфекции люди, страдающие диабетом, наиболее подвержены рискам для здоровья. В этой связи тщательная подготовка и принятие федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» должны стать неким стабилизатором ситуации, считает парламентарий.

«Помимо рисков для здоровья и жизни, эндокринное заболевание и его осложнения имеют серьезные экономические последствия, и государство напрямую заинтересовано в снижении связанного с этим экономического бремени», — подчеркнул сенатор.

Он сообщил, что члены Комитета СФ по социальной политике войдут в состав рабочей группы по подготовке данного федерального проекта.

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