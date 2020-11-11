А. Башкин: Для нас в приоритете остаются вопросы обеспечения безопасности государства и сохранения его природных ресурсов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по выработке предложений по обеспечению условий миграции сайгаков в Астраханской области.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по выработке предложений по обеспечению условий миграции сайгаков.

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В мероприятии приняли участие представители пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, дирекции обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий Астраханской области, управления по взаимодействию с воинскими частями и правоохранительными органами администрации губернатора Астраханской области, агентства международных связей области и Государственного Богдинско-Баскунчакского заповедника.

Ранее руководство заповедника обратилось к сенатору в связи с тем, что по линии государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Казахстан сооружается техническое заграждение, которое является препятствием на пути естественной миграции краснокнижной антилопы. Это ведет к снижению численности популяции на территории России и наносит ущерб экологии. В июле 2020 года Александр Башкин выступил с инициативой по созданию межведомственной рабочей группы для выработки предложений по решению данной проблемы и представления их губернатору Астраханской области и в заинтересованные федеральные органы власти.

Александр Башкин принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по выработке предложений по обеспечению условий миграции сайгаков в Астраханской области

«Для нас в приоритете остаются вопросы обеспечения безопасности нашего государства и одновременно сохранения его природных ресурсов. Эти задачи не противоречат друг другу, и при грамотном подходе могут быть решены без взаимного ущерба», — отметил Александр Башкин.

По словам сенатора, он получил предварительные положительные ответы на свой запрос от руководства Пограничной службы ФСБ России, Росприроднадзора и иных заинтересованных ведомств, из которых следует, что возможно техническое решение проблемы с учетом интересов безопасности российского государства в сфере охраны границы.

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