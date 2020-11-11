А. Кутепов провел совещание на тему «Правовые аспекты приватизации объектов культурного наследия»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел в режиме видеоконференции совещание на тему «Правовые аспекты приватизации объектов культурного наследия».

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В мероприятии приняли участие сенаторы Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области и Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, представители Министерства культуры, Федеральной антимонопольной службы, Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций, экспертного сообщества.

Андрей Кутепов отметил, что в настоящее время в российском законодательстве имеются противоречия, которые препятствуют приватизации объектов культурного наследия (ОКН). С одной стороны, такие объекты в силу положений Земельного кодекса и закона о приватизации могут отчуждаться только вместе с занимаемым им земельным участком и только на конкурсе, а с другой стороны, такой земельный участок не может отчуждаться путем продажи на конкурсе, а должен быть продан или сдан в аренду на аукционе.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Иван Абрамов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Иван Абрамов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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«При этом мы понимаем, что конкурс — это когда победитель конкурса обязан выполнить определенные конкурсной документацией условия в отношении приобретенного ОКН, а аукцион — это когда победителем становится участник, который предложил лучшую цену», — сказал сенатор.

Андрей Кутепов подчеркнул, что действующие положения закона о приватизации не учитывают особенности приватизации ОКН, в отношении которых не требуется проведение работ по сохранению, а требуется соблюдение установленных законом об объектах культурного наследия требований к содержанию, использованию и доступу к ОКН. То есть существуют противоречия между законом о приватизации и законом об ОКН.

«Есть проблемные точки и в вопросе разработки проектной документации по сохранению ОКН», — сказал парламентарий.

«Также в рамках сегодняшнего совещания необходимо обсудить вопрос способа приватизации ОКН – аукцион, конкурс, допустимость разных вариантов. Вы знаете, что подготовлен законопроект, с которым, безусловно, еще предстоит работать», — сообщил Андрей Кутепов.

Алексей Моисеев сообщил, что в настоящее время процесс приватизации объектов культурного наследия стоит на месте. Говоря о разработанном законопроекте, он указал, что, по мнению ряда профильных ведомств, следует предусмотреть норму, согласно которой ОКН подлежит приватизации путем проведения аукциона с установлением в договоре обязанности по выполнению покупателем необходимых условий. В целом, по его мнению, принятие законопроекта будет способствовать вовлечению ОКН в хозяйственный оборот. Кроме того, необходимо провести инвентаризацию и внести эти объекты в программу приватизации. При этом, указал замминистра, существует большое количество ОКН, которые не могут быть вовлечены в хозяйственный оборот по определению. Это памятники, захоронения и так далее. Такие объекты должно содержать государство.

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