А. Чернецкий: Чествование юных героев в Свердловской области стало уже доброй традицией

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в награждении школьников, совершивших героические и мужественные поступки.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области принял участие в награждении школьников, совершивших героические и мужественные поступки.

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Торжественная церемония состоялась в регионе в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». В мероприятии участвовал и. о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Троим юным героям вручены медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Среди награждённых — 16-летний житель г. Ревды Ильяс Ахматгалиев, который при пожаре помог эвакуировать пожилую женщину, проникнув в горящую квартиру.

Аркадий Чернецкий принял участие в награждении школьников, совершивших героические и мужественные поступки

Почётной награды также удостоена девятилетняя школьница из Ревды Софья Петрова, спасшая свою младшую сестру, когда она стала тонуть в реке.

Третий из награжденных школьников – 14-летний житель Серова Максим Бояршинов, который бросился в воду и вытащил из водоёма тонувшего семилетнего мальчика.

Аркадий Чернецкий отметил, что награждение юных героев проводится уже в течение ряда лет и стало доброй традицией. «Мы удивляемся порой, как маленькие дети умудряются совершать столь серьезные вещи, спасают человеческие жизни. Хотя, наверное, удивляться тут нечему – всё это неслучайно. В первую очередь, это результат воспитания в семье», — сказал сенатор.

Аркадий Чернецкий принял участие в награждении школьников, совершивших героические и мужественные поступки

«Я поздравляю ребят с этим очень важным событием, вы настоящие мужественные люди», — подчеркнул парламентарий.

По словам Аркадия Чернецкого, основные цели проекта «Дети-герои» – привлечь внимание общества к вопросам милосердия и человечности, рассказать о смелых, самоотверженных поступках ребят и выразить им благодарность, а также объединить усилия органов государственной власти, направленные на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

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