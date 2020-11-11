«Вечерний Ургант» показал талисманы Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года, а в Екатеринбурге запустили «Часы обратного отсчёта»

Source: Russia Ministry of Sport

За 1000 дней до старта Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в эфире «Вечернего Урганта» вся страна увидела долгожданные талисманы. Олень Ягги, малахит Хити и соболь Кедри пришли на шоу в качестве полноценных участников.

Дебют в самом модном телешоу страны – не случайность. Талисманы Студенческих игр – современные и весёлые городские жители.

Например, Кедри – гитарист и фанат музыки, что можно считать отсылкой к Свердловскому рок-клубу. В гостях у Урганта соболь даже исполнил совместный трек с группой «Фрукты». Его жёлтая рубашка с зелёными вставками – отсылка к гербу Екатеринбурга.

Хити – блогер, на шоу она провела лайв в Инстаграме. Ее зелёный костюм символизирует узоры малахита.

Ягги – баскетболист, в эфире Первого канала он забросил трёхочковый. Его образ вдохновлён «Серебряным копытцем». Поэтому один ботинок оленя раскрашен в необычный серебряный цвет, а на панаме у него драгоценные камни.

«Екатеринбург – спортивный город, родина выдающихся спортсменов, которые прославили нашу страну и свой город на самых престижных соревнованиях. Новые достижения россиян невозможны без современной спортивной инфраструктуры, без лучших тренеров, без поддержки болельщиков. Уверен, что подготовка к Студенческим играм сплотит нас, даст новую цель и стимул узнавать о спорте, смотреть спорт, заниматься спортом и становиться лучше!», – прокомментировал презентацию символов Студенческих игр Министр спорта Российской Федерации и президент Международной федерации студенческого спорт (ФИСУ) Олег Матыцин.

У талисманов уже есть имена. Хити – сокращение от «малахит». В Ягги считывается название ягеля, которым питается северный олень. Соболь обычно лакомится кедровыми орехами, поэтому и получил имя Кедри.

У талисманов есть собственный аккаунт в Инстаграме, где они будут общаться с болельщиками и сообщать последние новости о подготовке к Играм. Также в Инстаграме появятся маски с образами Ягги, Хити и Кедрик.

«Екатеринбург неразрывно связан со спортом. Два года назад мы принимали у себя Чемпионат мира по футболу. А с сегодняшнего дня начнётся отсчёт 1000 дней до Всемирных студенческих игр. В 2023 году мы будем встречать тысячи молодых спортсменов и гостей со всего мира. У нас есть всё, для того чтобы этот праздник стал незабываемым. Наша задача – быть максимально открытыми, вовлечь в орбиту Студенческих игр как можно больше людей, идей, проектов, бизнесов. Игры – это в первую очередь новые возможности и точки роста», – заявил в разговоре с Оргкомитетом Игр губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Кроме презентации талисманов за 1000 дней до старта Игр в Историческом сквере Екатеринбурга состоялся запуск «Часов обратного отсчёта». Часы выполнены в духе конструктивизма и оснащены двумя экранами. Экраны показывают время, оставшееся до начала соревнований, и информацию о подготовке к Играм.

«1000 дней – это веха масштабной подготовки к Играм. Именно к этой дате мы подготовили представление талисманов. Теперь Хити, Ягги и Кедри будут сопровождать нас до церемонии закрытия Игр. Они будут встречать спортсменов в деревне атлетов. Они будут подбадривать публику на трибунах. Они расскажут гостям о главных событиях вокруг Универсиады. Это важный символ Игр, я искренне верю, что персонажи получились добрые и живые, и будут хорошо восприняты в обществе», – рассказал в ходе торжественной церемонии глава Оргкомитета по подготовке к Студенческим играм Александр Чернов.

Фото: Дирекция Игр

Пресс-служба Минспорта России

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