Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в пленарном заседании Форума по борьбе с нелегальной торговлей.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области выступил с докладом на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей.

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Пленарное заседание было посвящено теме «Борьба с незаконным оборотом как важный фактор поддержки и развития легального бизнеса в условиях новой экономической реальности».

По словам сенатора, за последние годы Форум показал себя как одна из важных дискуссионных площадок страны, на которой представители власти и отраслевого сообщества обсуждают вопросы защиты рынка от недобросовестной конкуренции, защиты прав правообладателей, развития в России легальной торговли.

Сергей Митин отметил, что вопросы законодательного обеспечения развития российского легального рынка, совершенствования законодательных и нормативных правовых мер по борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией находятся на особом парламентском контроле Совета Федерации.

«В настоящее время стратегическая задача по достижению уровня продовольственной безопасности по большинству показателей решена. При этом борьба с незаконным оборотом сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции становится одной из наиболее актуальных государственных задач», — заявил сенатор.

Сергей Митин подчеркнул важность обсуждения темы борьбы с контрафактом. «Появление на рынке контрафактной и фальсифицированной сельскохозяйственной и пищевой продукции создает риски для устойчивого развития добросовестных сельхозтоваропроизводителей, нивелирует эффект от многолетней государственной поддержки АПК. Легальные компании, в условиях недобросовестной конкуренцией испытывают проблемы со сбытом, что, как следствие, создает дополнительные финансовые риски, сдерживает рост инвестиций в развитие производства и модернизацию оборудования».

По мнению парламентария, для повышения эффективности контроля качества пищевой продукции на всех стадиях ее жизненного цикла, включая производство соответствующего сельскохозяйственного сырья, в стране должна быть создана комплексная система прослеживаемости качества и безопасности пищевой продукции.

Отдельно сенатор обратил внимание на комплекс мер по противодействию обороту нелегальной упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду. «Специально созданной в Совете Федерации рабочей группой проведен комплексный анализ рынка потребления упакованной питьевой воды и состояния отечественной законодательной базы. Мы подготовили конкретные предложения, позволяющие решить вопросы, в том числе в части повышения уровня поступлений налоговых доходов, противодействия незаконному обороту упакованной питьевой воды. Все они были направлены в Правительство РФ отдельным Постановлением палаты».

Парламентарий напомнил, что в начале текущего года Совет Федерации поддержал предложение о проведении добровольного эксперимента по маркировке упакованной питьевой воды средствами идентификации.

Система цифровой маркировки — современный инструмент контроля и регулирования рынка, показавший свою эффективность, отметил Сергей Митин. «Вместе с тем, опыт показывает, что только комплексный подход, создание национальной системы качества и безопасности, системы прослеживаемости, включающей такие современные и технологические инструменты как цифровая маркировка, станут действенными мерами в борьбе с нелегальной продукцией», — подчеркнул законодатель.

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