В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 19 человек в результате в ДТП с пассажирским автобусом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя, осуществлявшего деятельность в сфере пассажирских перевозок в Забайкальском крае. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц).

По версии следствия, злоумышленник был обязан при осуществлении коммерческих перевозок пассажиров автобусами по заказу обеспечить поддержание исправного технического состояния транспортных средств.

Однако 1 декабря 2019 г. технический осмотр автобуса перед его выездом из г. Сретенска в г. Читу Забайкальского края не проведен, неисправность тормозной системы не выявлена.

В результате в процессе движения не сработали тормоза задних правых колёс автобуса, из-за чего произошел занос и его опрокидывание с моста через р. Куэнга.

В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и 18 пассажиров автобуса, ещё 19 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Уголовное дело будет рассмотрено Сретенским районным судом Забайкальского края.

В связи с трагедией прокуратурой с привлечением госавтоинспекции и автодорожного надзора проведены проверки в отношении предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам. По итогам принятых мер устранены многочисленные нарушения закона в деятельности автоперевозчиков, в том числе связанные с использованием транспортных средств при наличии неисправностей и незаконным их переоборудованием.

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