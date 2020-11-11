Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил результаты в боевой учебе и службе военнослужащих Курского гарнизона, а также высокий уровень военно-патриотической работы и качество допризывной подготовки в области.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Курской области Александр Михайлов МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области посетил одну из воинских частей Курского территориального гарнизона, где вручил государственные и ведомственные награды, а также благодарности Совета Федерации наиболее отличившимся военнослужащим.

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В выступлении перед воинами сенатор подчеркнул, что вся история государства Российского неразрывно связана с историей армии. «Благодаря ей в самые тяжелые времена Россия отстаивала и свою независимость, и свое достоинство».

Парламентарий напомнил, что в настоящее время на государственном уровне многое делается не только для укрепления обороноспособности страны, но и для решения бытовых вопросов военнослужащих.

Александр Михайлов посетил одну из воинских частей Курского территориального гарнизона, где вручил государственные и ведомственные награды, а также благодарности Совета Федерации наиболее отличившимся военнослужащим

Александр Михайлов выразил уверенность в том, что высокие результаты в боевой учебе и службе, организованность и дисциплина, которые присущи военнослужащим Курского гарнизона, будут и дальше способствовать решению главной задачи – поддержанию высокой боевой и мобилизационной готовности.

Сенатор также отметил высокий уровень военно-патриотической работы и качество допризывной подготовки в регионе, вовлеченность молодежи в военно-историческую поисковую работу.

Александр Михайлов посетил одну из воинских частей Курского территориального гарнизона, где вручил государственные и ведомственные награды, а также благодарности Совета Федерации наиболее отличившимся военнослужащим

Александр Михайлов объявил благодарность директору лицея-интерната поселка имени Маршала Жукова Лидии Рагулиной. Благодаря наличию в лицее классов с углубленным изучением основ безопасности жизнедеятельности и воинской службы, более двухсот выпускников лицея связали свою дальнейшую судьбу со службой в Вооруженных Силах России. В числе первых кадеты лицея-интерната положили начало юнармейскому движению в Курском регионе.

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