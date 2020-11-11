Г. Карелова: Законопроект о молодежной политике в Российской Федерации принят в первом чтении

Source: Russia – Council of the Federation

Об особой актуальности и востребованности законопроекта свидетельствуют положительные отзывы регионов, подчеркнула вице-спикер СФ.

Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации, один из авторов законопроекта Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области .

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В числе авторов законопроекта также сенаторы Российской Федерации Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Павел Тараканов ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области и группа депутатов Государственной Думы.

Цель законопроекта — установление правового статуса молодежи и формирование целостной государственной молодежной политики в стране.

Законопроект определяет основные понятия молодежной политики, ее цели, принципы и направления в Российской Федерации. В нем также отражены вопросы участия молодых граждан и их объединений в реализации молодежной политики.

Как отметила Галина Карелова, этот долгожданный законопроект развивает положения статьи 72 Конституции России, в которую сенаторы предложили поправку, закрепляющую понятие «молодежная политика». «Эта поправка принята. В настоящее время законы, регулирующие молодежную политику, уже действуют в 78 регионах», — сказала она.

Об особой актуальности и востребованности законопроекта свидетельствуют положительные отзывы регионов, подчеркнула вице-спикер СФ.

«Необходимо сформировать государственную молодежную политику и эффективные механизмы ее реализации на федеральном уровне. Принятие федерального закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества», — добавила заместитель Председателя Совета Федерации.

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