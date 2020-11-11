Source: Russia – Council of the Federation

Исполнение этих задач находится на парламентском контроле профильного Комитета Совета Федерации, подчеркнул сенатор.

Поручения Президента Российской Федерации, касающиеся развития лесного комплекса, должны быть исполнены в максимально короткий срок. В этой работе принимают активное участие Федеральное Собрание и Правительство России. Об этом заявил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Алексей Майоров обратил внимание, что на 490-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» по вопросу «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко сенаторы рассмотрели ключевые направления развития отрасли: изменение системы управления лесным комплексом, усиление контроля за оборотом древесины и развитие лесопереработки.

По его словам, Совет Федерации поддержал предложения Правительства РФ об установлении с 1 января 2020 г. запрета экспорта необработанной древесины, о создании Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, реформировании системы лесоустройства, оснащение лесовозной техники специальными техническими средствами (ГЛОНАСС), а также об увеличении объемов компенсационного лесовосстановление, совершенствовании системы охраны лесов с передачей части полномочий на федеральный уровень и другие.

В принятом нашей палатой Постановлении предусмотрено в течение трех лет обеспечить разработку и реализацию комплекса первоочередных мер, в числе которых принятие целого ряда законопроектов

«В принятом нашей палатой Постановлении предусмотрено в течение трех лет обеспечить разработку и реализацию комплекса первоочередных мер, в числе которых принятие целого ряда законопроектов», — отметил Алексей Майоров.

Сенатор подчеркнул, что глава государства поручил кабинету министров усилить государственный надзор за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, обеспечить внесение в национальное законодательство изменений, предусматривающих совершенствование порядка осуществления федерального государственного лесного надзора, обеспечить административное обследование лесных участков и лесов с использованием преимущественно методов дистанционного зондирования, надзор за приемкой, хранением, переработкой и перевозкой древесины. Также Президент поручил Правительству РФ разработать и утвердить новую Стратегию развития лесного комплекса.

Алексей Майоров считает, что данные Президентом поручения позволят максимально ускорить реализацию первоочередных мер, предусмотренных Постановлением Совета Федерации. «Исполнение этих поручений находится на парламентском контроле профильного Комитета СФ. Ход их реализации будет рассмотрен на очередном заседании межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области В период весенней сессии 2021 года мы планируем заслушать информацию Правительства по их исполнению», — сказал парламентарий.

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