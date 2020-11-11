Source: Russia – Council of the Federation

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городском парке высадили 300 саженцев можжевельника.

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняла участие в высадке саженцев можжевельника.

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Акция, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Парке Победы города Севастополя. В мероприятии участвовали депутаты Законодательного Собрания Севастополя и Гагаринского муниципалитета города, юные севастопольские спортсмены, представляющие федерации бокса, дзюдо и футбола.

Символично, что акция по высадке 300 саженцев прошла на центральной аллее парка, который был заложен в 1975 году — к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, отметила сенатор. «Территория парка занимает 50 гектаров. В прошлом году здесь была завершена масштабная реконструкция, парк преобразился».

Е. Алтабаева приняла участие в патриотической акции в Севастополе

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Е. Алтабаева приняла участие в патриотической акции в Севастополе

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Е. Алтабаева приняла участие в патриотической акции в Севастополе

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Е. Алтабаева приняла участие в патриотической акции в Севастополе

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Е. Алтабаева приняла участие в патриотической акции в Севастополе

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Сенатор добавила, что проведение подобных акций в Год памяти и славы имеет огромное значение в деле патриотического воспитания молодёжи.

Ранее в рамках работы в регионе Екатерина Алтабаева приняла участие в заседании сессии Законодательного Собрания города Севастополя. В ходе заседания севастопольские парламентарии согласовали кандидатуры на должности заместителей губернатора города.

Главное, что это коллектив единомышленников, работа которых будет направлена на достижение положительных результатов в интересах города и его жителей, отметила Екатерина Алтабаева. «Предыдущий опыт их работы вселяет уверенность в том, что они смогут в нынешних непростых условиях качественно решать задачи по исполнению Федеральной целевой программы, национальных проектов, Стратегии развития Севастополя».

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