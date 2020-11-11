Е. Зленко: Без активного участия молодежи нельзя решить задачу развития сельских территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Одно из важных направлений работы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию – содействие формированию законодательных условий для обеспечения продовольственной безопасности, подчеркнула заместитель председателя Комитета СФ Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа выступая перед молодыми парламентариями. Сенатор приняла участие в заседании Комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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В ходе своего выступления законодатель кратко рассказала о деятельности Комитета СФ. По ее словам, речь идет об участии сенаторов в государственном регулировании развития сельского хозяйства и рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности, функционирования агропродовольственного рынка, социального развития села. Не менее важное направление – природопользование и формирование законодательных условий для обеспечения экологической безопасности. «Наш Комитет стремится создать для этого необходимые правовые рамки, работая над совершенствованием российского законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами производства и потребления, осуществляя мониторинг правоприменительной практики», — отметила Елена Зленко.

По ее словам, сегодня одна из самых важных и приоритетных задач, которые стоят перед государством – вопрос привлечения и закрепления молодежи на селе. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко неоднократно подчеркивала значение сельских территорий, малых городов для решения задач пространственного развития нашей страны. Цель государственной политики в этой сфере — их сохранение путем создания конкурентоспособных структур экономической деятельности с акцентом на развитие транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, улучшение связанности городов и сельских поселений, создание востребованных производств. «С одной стороны, решить эту задачу без молодежи нельзя, а с другой стороны, такие вызовы станут стимулом активного участия молодежи в ее реализации», — подчеркнула сенатор.

Как подчеркнула парламентарий, агропромышленный комплекс страны уверенно и динамично развивается. «Эти успехи невозможны, если мы не закрепим молодежи на селе, в трудовых коллективах, на фермах, на полях. Мы понимаем, что это иная молодежь, совершенно другой квалификации с учетом технологического прорыва и развития отрасли», — сказала она.

Сенатор обратила внимание на часть мер, которые принимаются на государственном уровне для закрепления молодежи на местах. На сегодняшний день в стране 54 аграрных вуза, 22 дополнительных профессиональных учреждения по дополнительному профессиональному образованию, которые в прямом подчинении Министерства сельского хозяйства России. Приняты новые профессиональные стандарты, сформированы новые учебные планы и программы, новые специальности, которые должны отвечать самым современным требованиям технологического прорыва, который в отрасли состоялся. «Они связаны с цифровым сельским хозяйством, с селекцией, с племенной работой, с важными прорывными направлениями. Это бюджетные места, для того чтобы студенты могли за счет средств государства получать качественное образование».

Сенатор также рассказала о прорывном стратегическом документе – государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая принята по поручению Президента страны и начала свою работу с 1 января 2020 г. «Этот документ включил в себя целый комплекс мер и подходов не только к инфраструктуре села, но и в том числе подходы по образованию сельской молодежи, по закреплению ее на селе и созданию комфортных условий для их дальнейшего проживания и закрепления за конкретными аграрными предприятиями», — пояснила она. «Сегодня компенсируется 90 процентов затрат, связанных с расходами на обучение. Целевым образом молодой специалист закрепляется за конкретным сельскохозяйственным предприятием с конкретными задачами и технологиями, которые есть на этом предприятии, где гарантированно рабочее место. Похожий инструмент также есть в этой Госпрограмме, связанный с компенсацией затрат на обучение, на прохождение практики и на проживание», — отметила парламентарий.

Одна из задач программы комплексного развития сельских территорий – приблизиться по уровню заработной платы до городских доходов, добавила Елена Зленко. При этом сенатор подчеркнула, что в Госпрограмме есть важный механизм – сельская ипотека до 3 проц. «Сегодня это реализуется абсолютно во всех субъектах Федерации. В среднем кредит выдается под 2,3 процента. Поэтому фактически молодые кадры могут получить комфортное жилье».

Сенатор считает важным, что в Палате молодых законодателей при Совете Федерации образован Комитет, который наполнен содержательно той же деятельностью, которую ведет и профильный Комитет верхней палаты парламента. «Мы будем рады взаимному сотрудничеству, вашему участию в парламентских мероприятиях. Мнение молодых законодателей для нас имеет большое значение».

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