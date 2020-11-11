Е. Зленко: Нужно совершенствовать законодательство об экологическом аудите и экологическом страховании

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, посвященном устойчивому развитию Арктической зоны России.

От устойчивого развития Арктики в значительной степени будет зависеть и устойчивое развитие всей России, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

Смотрите также

Сенатор приняла участие в заседании Комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) по природопользованию и экологии на тему «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации: вызовы и возможности».

По словам Елены Зленко, при развитии Арктики важно учитывать хрупкость и уязвимость ее природных систем, повышенную чувствительность к антропогенному воздействию, неустойчивость ландшафтов, низкую восстановительную способность экосистем. Многие методы хозяйственного освоения территории, пригодные для Европейского Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока, оказываются опасными и губительными для арктических районов. Учет этой хрупкости и уязвимости – важнейшее условие развития Арктики, подчеркнула парламентарий.

В ходе своего выступления законодатель также кратко рассказала о ситуации в сфере экологической безопасности, о необходимости развития этой темы, как в общем, так и в Арктике, в частности.

По мнению Елены Зленко, правовое регулирование должно носить превентивный характер. «Государственный контроль и своевременное реагирование при выявлении рисков и нарушений может предотвратить возникновение чрезвычайных экологических ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации», — сказала сенатор.

MIL OSI