М. Павлова: Вопросы организации отдыха детей находятся на особом контроле сенаторов

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий приняла участие в заседании Межведомственной комиссии по итогам организации летней оздоровительной кампании 2020 года.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в заседании Межведомственной комиссии по итогам организации летней оздоровительной кампании в 2020 г. Мероприятие, прошедшее в режиме видеоконференции, было организовано Министерством просвещения РФ.

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В своем выступлении парламентарий отметила, что Совет Федерации на постоянной основе уделяет внимание вопросам организации детского отдыха. По поручению Председателя СФ в летний период сенаторами в регионах был организован мониторинг.

Маргарита Павлова на примере Челябинской области рассказала о моделях организации детского отдыха в условиях пандемии. «Ситуация подтолкнула к поиску альтернативных решений по организации отдыха детей, проживающих на Южном Урале. В результате, помимо привычных смен, во всех 43 муниципальных образованиях региона в дистанционном формате реализовывались программы дополнительного образования, социально-досуговые программы, тренировочные занятия на свежем воздухе, онлайн-мероприятия», — сообщила сенатор.

Маргарита Павлова приняла участие в заседании Межведомственной комиссии по итогам организации летней оздоровительной кампании 2020 года

По ее словам, при этом не остались без внимания дети с инвалидностью. Для них были организованы летние смены с помощью НКО, правительством региона осуществлена выплата семьям детей-инвалидов компенсации на оздоровление. «Порядка 550 тысяч детей были охвачены летними оздоровительными мероприятиями в регионе», — отметила Маргарита Павлова.

Парламентарий выразила мнение о необходимости совершенствования нормативной правовой базы, в частности, законодательного закрепления понятий «онлайн-лагерь» и «онлайн-смена» для возможности обеспечения этих форм занятости дополнительной финансовой поддержкой.

В ходе заседания заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов подчеркнул, что в условиях пандемии максимальный охват безопасным детским отдыхом — приоритетная задача.

В мероприятии также приняли участие начальник Управления санитарного надзора Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Шевкун, представители Генеральной прокуратуры РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства транспорта РФ, МВД и МЧС России.

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