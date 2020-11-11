Начаты переговоры об условиях поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года

Source: Gazprom in Russian

Релиз

11 ноября 2020, 17:50

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича.

В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года.

Справка

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.

31 декабря 2019 года между «Газпромом» и Правительством республики подписан протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года, 14 февраля 2020 года — протокол, регламентирующий уровень цены на газ для республики в 2020 году.

Управление информации ПАО «Газпром»

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