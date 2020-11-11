Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию 3-го пускового комплекса ЦКАД.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию 3-го пускового комплекса ЦКАД.

Смотрите также

Сенатор отметил, что это наиболее протяженный участок ЦКАД, на котором будут применяться самые современные цифровые сервисы.

«Реализация транспортного потенциала — один из безусловных приоритетов для нашей страны. Речь идёт об обеспечении пространственного развития, о реализации тех национальных целей и стратегических задач, которые были поставлены Президентом России в указах, определены в национальных проектах, сформулированы в Общенациональном и Едином планах по достижению национальных целей. Поэтому планы по развитию транспортной сети должны быть синхронизированы со всеми программными документов стратегического характера, связанными с развитием отдельных регионов и отраслей экономики», — подчеркнул Николай Журавлев.

Парламентарий указал, что совершенствование сети автомобильных дорог – ключевое условие укрепления национальной экономики, поэтому особое внимание необходимо уделять как повышению безопасности и качества дорожного покрытия, использованию новых методов строительства и внедрению инновационных технологий, так и дальнейшему совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства. «От эффективного использования логистических возможностей нашей огромной страны напрямую зависит уровень развития транспортной инфраструктуры».

По его словам, развитие дорожной инфраструктуры дает импульс для роста экономики региона, жилищного строительства, социальной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, промышленного производства. «Таким образом, мы формируем благоприятную и комфортную среду для проживания наших граждан».

Николай Журавлев отметил, что ввод в эксплуатацию 3-го пускового комплекса ЦКАД — свидетельство основательной, планомерной работы по созданию «умной» транспортной системы. «Развитие и цифровизация дорожной инфраструктуры обозначены в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги», уже разработаны и утверждены основные принципы создания интеллектуальной транспортной системы. Достижение поставленных целей позволит повысить скорость передвижения по транспортным магистралям, сократить время в пути, снизить объемы загрязнений и расход топлива».

Парламентарий сообщил, что открытие самого протяженного участка дороги ознаменовано запуском уникального современного комплексного проекта по эксплуатации единой системы взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением нового поколения. Система «свободного потока» повысит пропускную способность дороги, равномерный режим движения позволит автомобилистам передвигаться в еще более комфортных условиях, снизить эксплуатационные затраты и риски ДТП. Центральная часть интеллектуальных транспортных систем, размещенная на данном участке, обеспечит мониторинг за транспортными потоками, метеомониторинг, информирование участников дорожного движения и повышение транспортной безопасности.

«Учитывая большую скорость развития современных цифровых технологий, надеюсь, в таком же темпе мы будем двигаться к поставленным целям и решению задач транспортной отрасли», — сказал сенатор.

«Совет Федерации – надежный союзник в решении задач обеспечения устойчивого транспортного сообщения между субъектами Российской Федерации. Основой для достижения этих целей будет совместная работа по совершенствованию законодательства и выработке эффективных механизмов развития дорожной отрасли», — подчеркнул Николай Журавлев.

«Государственная компания «Российские автомобильные дороги» является основным участником этого процесса, от эффективности которого прежде всего зависит достижение поставленных целей. Ваша дальнейшая слаженная работа должна способствовать скорейшему решению государственных задач по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры», — заключил он.

MIL OSI