Олег Матыцин: «Во всех федерациях студенческому спорту уделяется повышенное внимание»

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин уверен в том, что подготовка сборной команды России к Всемирным летним студенческим играм ФИСУ, которые пройдут в 2023 году в Екатеринбурге, будет эффективной, так как все российские спортивные федерации уделяют большое внимание развитию студенческого спорта. Об этом Министр заявил в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», посвящённой подготовке к Играм-2023.

«Очень важный компонент – выстраивание эффективной коммуникации и сотрудничества с международным сообществом, ФИСУ. У нас эта работа не прекращается, несмотря на период пандемии. В режиме онлайн проводятся экспертные советы, осуществляется взаимодействие с международными федерациями. Эффективно выстроена работа регионального и федерального уровня. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Николаевич Чернышенко возглавляет Оргкомитет проведения Всемирных студенческих игр», – отметил Министр.

Олег Матыцин также рассказал о том, как проходит подготовка российских спортсменов к Играм-2023. «Важно, чтобы российская команда на своей родной земле выступила достойно. Президент уделяет повышенное внимание этому молодёжному, спортивному и культурному проекту. Надеемся, что традиции успешных выступлений будут продолжены. Студенческий спорт в России сейчас находится в фазе положительного развития. Думаю, это скажется, в том числе, и на результатах», – подчеркнул Министр.

«Во всех федерациях студенческому спорту уделяется повышенное внимание. В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, которая будет принята в ближайшее время, студенческому спорту также уделяется особое внимание. В частности, предполагается создание Центров подготовки студенческих сборных команд на базе федеральных университетов. Всё это вселяет в меня уверенность, что подготовка будет эффективной, и наши спортсмены порадуют российских болельщиков и подарят своими выступлениями много радости иностранным гостям», – добавил Олег Матыцин.

Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Сборная России неоднократно занимала первое место в общекомандном зачёте летних и зимних Всемирных игр. За последние 10 лет россияне выиграли более тысячи медалей разного достоинства. На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске сборная России заняла первое общекомандное место, а на летних Студенческих играх-2019 в итальянском Неаполе разделила первое место с командой Японии.

В состав команды России на Игры в Екатеринбурге будут включены студенты высших учебных заведений в возрасте от 18 до 25 лет, являющиеся ближайшим резервом национальных сборных по 18 видам спорта, входящим в программу соревнований.

Фото: МИА «Россия сегодня»Пресс-служба Минспорта России

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