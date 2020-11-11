Олег Матыцин: «Всемирные студенческие игры в Екатеринбурге станут уникальным событием»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 ноября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели на площадке МИА «Россия сегодня» пресс-конференцию, посвящённую подготовке к Всемирным летним студенческим играм ФИСУ, которые в 2023 году пройдут в Екатеринбурге.

До старта Игр остаётся ровно тысяча дней. В среду в столице Урала были открыты часы обратного отсчёта времени, оставшегося до начала крупнейших международных студенческих соревнований. «Тысяча дней, с одной стороны, это очень много. С другой стороны, каждый день на счету, – отметил Олег Матыцин. – Многое предстоит сделать – и по строительству, и по созданию команды волонтёров, и по взаимодействию с международным спортивным сообществом. Я уверен, что всё будет сделано в срок».

Министр подчеркнул, что Игры в Екатеринбурге будут уникальными сразу по нескольким причинам. «Уникальны город и регион – и по географическому положению, и по истории, и по культурным традициям, и по молодёжной и созидательной атмосфере. В Екатеринбурге расположен один из крупнейших федеральных университетов. Город известен своими инновациями в сфере спорта и культуры», – сказал Олег Матыцин.

Впервые в программу Игр войдут соревнования по отдельным художественным дисциплинам: танцу, вокалу и паблик-арту (изобразительному искусству в общественном пространстве). Участники «художественного первенства» будут иметь статус членов официальных делегаций наравне с атлетами и вместе с ними будут проживать в Деревне Игр. По результатам состязаний они получат статусы лауреатов Игр, однако эти результаты не будут входить в общий медальный зачёт их национальных команд.

«Мы возвращаемся к оригинальной идее, озвученной и реализованной Пьером де Кубертеном в олимпийском движении. Мы видим в этом необходимость, потому что спорт, культура и образование – неотъемлемые компоненты создания стабильного будущего», – подчеркнул Министр.

Олег Матыцин также отметил большой опыт Екатеринбурга в проведении крупных спортивных мероприятий: «Регион является одним из лидеров в организации международных соревнований. Последними крупными из них являются матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Но были соревнования и по другим видам спорта: дзюдо, боксу, игровым видам. В Екатеринбурге есть спортивные традиции и профессиональные команды. Всё это вселяет большую уверенность в том, что Игры будут проведены на высочайшем уровне».

Несмотря на пандемию, работа по подготовке ко Всемирным студенческим играм не останавливалась. «Не прекращались ни на минуту строительные работы, связанные с реконструкцией, реновацией, капитальным ремонтом, строительством объектов. Ни на секунду не прекращалось взаимодействие с международной и нашими российскими спортивными федерациями. Наверное, из-за пандемии определённая самобытность в процесс была внесена, но на эффективности это не сказалось. Мы идём в графике, и я уверен, эта тенденция сохранится», – заявил Олег Матыцин.

Евгений Куйвашев рассчитывает, что культурная часть Всемирных студенческих игр в будущем перерастёт в международный культурный фестиваль, который ежегодно будет проводиться в Свердловской области.

«Мы хотим сделать праздник – огромный праздник, который будет идти на протяжении всех Студенческих игр. Более того, мы хотим проводить его ежегодно. Подумаем, как он будет называться, но проходить он будет с символами и талисманами Универсиады. Это будет большой фестиваль, который будет объединять студентов, молодёжь из разных стран мира. Вот наша цель, наша стратегия по развитию», – подчеркнул губернатор.

Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года и станут одними из самых многочисленных в истории по составу участников – их ожидается около 11 тысяч. Будут разыграны комплекты наград в 248 дисциплинах по 18 видам спорта. Для проведения соревнований будут задействованы 35 спортивных объектов, они примут около 750 тысяч зрителей. Устаревшие спортивные площадки модернизируют к 2023 году. Кроме того, в Свердловской области к Играм будут возведены девять совершенно новых высокотехнологичных спортивных объектов, в числе которых Центры по водным видам спорта, дзюдо, художественной и эстетической гимнастике, самбо, волейболу и теннису.

Фото: МИА «Россия сегодня»

Пресс-служба Минспорта России

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