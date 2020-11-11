О принятии Первым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН инициированных Беларусью резолюций

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

11 ноября 2020 г.



10 ноября 2020 г. по инициативе Республики Беларусь Первый комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял абсолютным большинством голосов резолюцию ”Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению“.

В резолюции, носящей превентивный характер, государства-члены ООН подтверждают необходимость принятия эффективных мер в целях предотвращения появления новых видов оружия массового уничтожения, в том числе с привлечением потенциала Конференции ООН по разоружению.

Соавторами белорусской резолюции выступили 35 государств, представляющих практически все регионы мира, что свидетельствует о всеобъемлющем и универсальном характере документа.

10 ноября 2020 г. Первым комитетом ГА ООН консенсусом также была принята внесенная по инициативе Беларуси (в качестве одного из председателей Конференции по разоружению в 2020 году) резолюция ”Доклад Конференции по разоружению“. В резолюции подведены итоги работы Конференции за прошедший год и подчеркнута её роль как единственного многостороннего форума по вопросам разоружения.

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