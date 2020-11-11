Подписаны документы по развитию в Астраханской области газификации и газохимической отрасли

Source: Gazprom in Russian

Релиз

11 ноября 2020, 17:00

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписали программу развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 18,631 млрд руб. — это в 3,3 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит 363 км межпоселковых газопроводов, три газопровода-отвода протяженностью 302 км с газораспределительными станциями (ГРС), проведет техническое перевооружение ГРС «Володарский». Это создаст условия для газификации потребителей в 56 населенных пунктах в Ахтубинском, Володарском, Енотаевском, Камызякском, Лиманском, Наримановском, Приволжском, Харабалинском и Черноярском районах, а также резидентов особой экономической зоны «Лотос».

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 604 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 12,8 тыс. домовладений, 18 котельных и предприятий.

«Газпром» и Астраханская область ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации области составил 92%, в том числе в городах — 99,3%, в сельской местности — 76,3%.

В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.

Кроме того, стороны дали старт практической реализации проекта по созданию в Астраханской области газохимического комплекса (ГХК) по производству пластиков.

Алексей Миллер, Игорь Бабушкин и исполнительный директор ООО «Каспийская инновационная компания» Сергей Штепа подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта.

В соответствии с документом, «Каспийская инновационная компания» построит мощности по производству полимеров, а также научно-исследовательский центр по разработке новых пластиков и полимерных композиционных материалов.

Сырьем для ГХК станет этановая фракция — она будет извлекаться из природного газа на мощностях Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). Получение этана из природного газа будет организовано в регионе впервые. Для этого «Газпром», синхронно со строительством ГХК, проведет реконструкцию технологических установок АГПЗ.

Правительство области, в свою очередь, окажет компаниям содействие в решении земельных вопросов, получении необходимых разрешений и согласований для успешной реализации проекта.

Алексей Миллер и Сергей Штепа также подписали предварительный договор поставки этановой фракции на ГХК.

С реализацией проекта в Астраханской области будет создано конкурентоспособное производство пластиков, появятся дополнительные возможности для развития промышленного потенциала региона.

Газификация Астраханской области

уровень газификации Астраханской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Астраханской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Астраханской областью подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.

В рамках программы «Газпром — детям» в области построены многофункциональные спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием и многофункциональный центр с катком в Астрахани.

При активной поддержке «Газпрома» в Астрахани, в частности, благоустроен участок набережной реки Волги от проспекта им. Анатолия Гужвина до границы территории Судостроительного завода им. К. Маркса, реконструированы и построены объекты Академии футбола, отремонтирована детская районная поликлиника в с. Красный Яр. Компания оказывает содействие строительству храма Святой Живоначальной Троицы и ряда социальных объектов в Астрахани, таких как городская поликлиника и школа.

В июне 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума ПАО «Газпром» и ООО «Каспийская инновационная компания» подписали Меморандум о взаимодействии по созданию в Астраханской области газохимического комплекса.

Управление информации ПАО «Газпром»

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