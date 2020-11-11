Проект «Газпром трансгаз Сургут» стал лауреатом международного научного конкурса

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

11 ноября 2020, 17:00

ООО «Газпром трансгаз Сургут» признано лауреатом Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. Всего было представлено 198 работ от 86 предприятий нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетики, возобновляемой энергетики, трубопроводного транспорта, атомной энергетики и горнодобывающей промышленности.

Диплом лауреата третьей степени получил проект «Разработка электронных паспортов и оценка технического состояния объектов на компрессорных станциях ООО „Газпром трансгаз Сургут“», который выполнила команда в составе инженера по наладке и испытаниям Татьяны Щепкиной и главного инженера Инженерно-технического центра Николая Соловьева.

Проект посвящен созданию электронных паспортов объектов компрессорной станции, куда вносятся подробные данные о трубопроводной арматуре, опорах, отводах, аппаратах воздушного охлаждения газа, пылеуловителях, технологических трубопроводах. Максимально заполненный электронный паспорт позволяет быстро ориентироваться при поиске элементов и данных, выгружать отчеты технического диагностирования, планировать ремонтные кампании.

В перспективе такой электронный паспорт позволит создать на своей основе цифровой двойник для комплексной оценки и прогнозирования технического состояния объекта компрессорной станции.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.

Компания сертифицирована по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.

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