Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

11 ноября 2020, 17:15

10 ноября подвели итоги VI Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний отечественного топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК — 2020». Призовым местом среди федеральных компаний ТЭК отмечен отраслевой проект ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Конкурс, организованный Министерством энергетики России, в этом году собрал рекордное число заявок — 586 из 61 региона страны. Активными участниками федерального этапа конкурса стали дочерние компании ПАО «Газпром». В специальной номинации, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, первое место занял социально-просветительский проект ПАО «Газпром» «Вечный Огонь. Вечная память».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завоевало вторую премию в номинации «Популяризация профессий ТЭК». Эксперты высоко оценили просветительский проект компании «О профессии — от А до Я», который в течение двух лет на примере крупнейшего газотранспортного предприятия Юга России знакомил молодое поколение региона с особенностями производственных процессов в современном энергетическом комплексе.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — неоднократный победитель и призер всероссийского конкурса «МедиаТЭК». В прошлом году служба по связям с общественностью и СМИ предприятия стала лучшей среди пресс-служб федеральных компаний ТЭК. Кроме того, за последние три года социальные и отраслевые проекты дочерней компании ПАО «Газпром» побеждали в различных номинациях.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в городе Ставрополе.

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