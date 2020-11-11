Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении судьи в отставке

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении судьи Камызякского районного суда Астраханской области в отставке. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в крупном размере).

По версии следствия в мае 2019 года судья Камызякского районного суда Астраханской области в отставке при посредничестве должностного лица, действовавшего в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия, получил денежные средства в размере 250 тысяч рублей за вынесение решения об удовлетворении исковых требований истца о признании права собственности на нежилой объект.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Астраханский областной суд для определения подсудности.

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