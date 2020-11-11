Работы сотрудников ООО «Газпром трансгаз Сургут» вошли в топ конкурса «Безопасный труд в объективе»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

11 ноября 2020, 16:45

Фотоработы сотрудников ООО «Газпром трансгаз Сургут» — в числе победителей городского конкурса «Безопасный труд в объективе», организованного администрацией Сургута.

Участие в творческом турнире приняли 47 организаций Сургута. Конкурсная комиссия оценивала в фотоработах отражение рабочего процесса с акцентом на защиту работника от вредных и опасных производственных факторов и соответствие применяемых в работе средств индивидуальной защиты виду выполняемой работы.

Среди организаций нефтегазового комплекса из 18 представленных лучшей признана фотография сотрудника Службы по связям с общественностью и СМИ Юрия Меремкулова — «Высекая солнце. Газоэлектросварщик». Эта же работа, победившая в онлайн голосовании, завоевала народную награду — «Приз зрительских симпатий».

Работа «Скандинавская ходьба» Инженерно-технического центра признана лучшей среди организаций вспомогательного производства нефтегазового комплекса.

«Серебро» взял снимок специалистов Управления связи компании. Работа представлена среди организаций энергетики, строительства, транспорта, связи и других сфер деятельности. Этот же снимок получил приз «Безопасная высота».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.

Компания сертифицирована по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.

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