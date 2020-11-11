Реализацию комплекса ГТО в период пандемии и планы развития проекта обсудили в Минспорте России

Source: Russia Ministry of Sport

Заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов провёл заседание Координационной комиссии Минспорта России по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Состав комиссии был обновлён – в него вошли заинтересованные общероссийские общественные организации, осуществляющие свою деятельность в сфере физической культуры и спорта.

Участники заседания обсудили реализацию Всероссийского комплекса ГТО в 2020 году в условиях ограничений, введённых из-за пандемии.

В 2020 году во втором квартале деятельность физкультурно-спортивных организаций, включая центры тестирования комплекса ГТО, на территории страны была приостановлена. Это ощутимо сказалось на динамике прироста участников движения ГТО – по сравнению с 2019 годом количество зарегистрированных участников снизилось почти на 50%.

С 25 мая в России начался период поэтапного снятия ограничений, и некоторые центры тестирования комплекса ГТО смогли возобновить свою работу. Процесс снятия ограничений продолжался на протяжении всего лета и не завершён до сих пор. В десяти субъектах Российской Федерации работа центров тестирования по-прежнему приостановлена в полном объёме до особых распоряжений. Во многих регионах уровень пропускной способности центров уменьшен от 20 до 50%.

На сегодняшний день, с учётом показателей третьего квартала 2020 года, в Российской Федерации 13 596 279 участников движения ГТО, это 10% от общей численности населения страны старше шести лет. В выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 8 081 623 человека, а золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия получили 3 552 165 жителей России.

В сложившихся условиях, а также учитывая задачу июльского Указа Президента страны и поручений, данных по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, у комплекса ГТО в 2021-2023 годах должен произойти качественный рывок в сторону модности и популярности. У населения должны быть сформированы чёткие, понятные и осознанные потребности в переходе к регулярному здоровому и спортивному образу жизни, а также к периодическому тестированию по нормативам ГТО.

Для достижения этой задачи разработан комплекс мероприятий. 2021 год будет объявлен годом ГТО. Все физкультурные и спортивные мероприятия будут приурочены к дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО. Вручение знаков отличия будет проходить перед матчами по наиболее популярным видам спорта: футболу, хоккею, волейболу и баскетболу.

Одним из приоритетных направлений в 2021 году станет разработка и внедрение бонусной программы для участников комплекса ГТО. Благодаря своим результатам россияне получат уникальные преференции, льготы и скидки от сферы услуг, спортивных лиг и федераций и другие призы.

«Наша главная задача – заинтересовать ещё большее количество россиян вести активный и здоровый образ жизни, выполняя нормативы ГТО. Благодаря разработанному комплексу мер нужно постараться нагнать в 2021-2022 годах образовавшееся из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией отставание показателей по количеству участников комплекса», – отметил заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

Координационная комиссия по реализации комплекса ГТО создана Минспортом России в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, общественных, научных и иных организаций по вопросам введения в действие (2014-2017 годы) и реализации (с 2018 года) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Пресс-служба Минспорта России

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