Source: Russia Federal Space
НПО Энергомаш. Состоялись огневые испытания двигателя РД-0110 – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»
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#НПО Энергомаш#Главное#ВЦРД
11.11.2020 10:08
Состоялись огневые испытания двигателя РД-0110
В прошлую пятницу, 6 ноября 2020 года, молодые специалисты Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую Научно-производственным объединением «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») посетили огневые испытания ракетного двигателя РД-0110, которые проходили на площадке испытательного комплекса предприятия. Мероприятие было организовано по инициативе Союза молодежи и при поддержке руководства ВЦРД.
Ракетный двигатель РД-0110 применяется в составе третьей ступени ракет-носителей семейства «Союз-2», с помощью которых обеспечивается доставка космонавтов и грузовых кораблей «Прогресс» на Международную космическую станцию. На испытаниях присутствовали порядка 30 молодых сотрудников цехов и отделов, которые непосредственно принимают участие в цикле работ при создании жидкостных ракетных двигателей.
Денис Грибанов, заместитель председателя Союза молодёжи ВЦРД: «Данное мероприятие было организовано, чтобы помочь молодым специалистам предприятия понять, насколько важна и значима их работа. Трудно передать словами ту гамму эмоций, которую испытывает работник, видя результат своей деятельности. Мы, безусловно, продолжим этот положительный опыт. В планах — посещение испытаний студентами базовых кафедр предприятия «Технология машиностроения» и «Ракетные двигатели» Воронежского государственного технического университета. В настоящее время также прорабатывается вопрос посещения лучшими молодыми работниками ВЦРД пусков на космодромах Восточный и Байконур.
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