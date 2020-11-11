Source: Russia – Council of the Federation

Торжественное мероприятие состоялось в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в награждении юного северянина медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».

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Торжественное мероприятие состоялось в правительстве региона в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области вручил высокую награду восьмилетнему жителю г. Ковдора Денису Садову.

Школьник спас жизнь пожилой женщине, упавшей в водоем. Он не смог сам вытащить ее на берег, после чего остановил проезжавший вблизи автомобиль. Взрослые помогли выбраться женщине из воды.

Т. Кусайко приняла участие в награждении в Мурманской области юного героя медалью Совета Федерации «За проявленное мужество»

Татьяна Кусайко отметила, что Денис Садов, несмотря на юный возраст, не растерялся и предпринял все необходимые действия для спасения человека. «Это настоящий пример сильного характера и мужества не только для детей, но и для взрослых».

Сенатор поблагодарила школьника за неравнодушие и храбрость и вручила ему подарок. Она выразила благодарность родителям и педагогам за воспитание настоящего героя.

В церемонии также принял участие заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Дмитрий Плотников.

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