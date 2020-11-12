Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» по мерам поддержки развития отечественного автопрома.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел «круглый стол», посвященный реализации мер поддержки развития автомобильной промышленности, включая повышение уровня локализации производства автокомпонентов.

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие члены Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашник КалашникСергей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области и Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области сенаторы РФ, представители Министерства промышленности и торговли, Министерства транспорта, Счетной палаты РФ, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации, крупнейших российских автоконцернов.

Мероприятие в части мер поддержки развития автопрома является продолжением работы, начатой сенаторами в декабре прошлого года, отметил Андрей Кутепов.

«Автомобильная промышленность — мощная и, наверное, главная отрасль с точки зрения инноваций и технологического развития экономики», — сказал сенатор. По его словам, режим «промышленной сборки» решил одну из ключевых задач — обеспечил спрос за счет внутреннего производства автомобилей. «Совершен переход от страны-импортера подержанных машин к стране с развитым сборочным циклом. Вокруг таких агломераций, как Санкт-Петербург, Тольятти, Набережные Челны, Нижний Новгород кипит жизнь. В отрасль приходят инвестиции».

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Ктепов

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Александр Пронюшкин и Андрей Кутепов

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Андрей Кутепов

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Александр Пронюшкин

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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При этом сенатор отметил ряд проблем, которые требуют решения. В их числе — разработка отечественных технологий, низкая доля экспорта и слабая динамика развития производства автокомпонентов. По мнению сенатора, важно выработать механизм, выравнивающий условия по локализации для всех участников рынка.

В целях локализации критических технологий Президентом РФ принято решение о введении с 1 января 2020 года пропорциональной зависимости размера «промышленных субсидий», получаемых автопроизводителями, от фактического уровня «балльной» оценки по каждому автомобилю, произведенному в рамках специальных инвестиционных контрактов, напомнил Андрей Кутепов.

«Требуют своего решения и вопросы технических регламентов. В настоящее время проходит согласование третьего пакета к Техническому регламенту Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств». 26 октября на площадке Комитета прошло совещание по этому вопросу», — рассказал сенатор. При этом, отметил он, со стороны Минпромторга диалог с профессиональным сообществом идет недостаточно активно.

Также, требуется более активная работа со стороны Государственного научного центра РФ «НАМИ», ГИБДД и других ведомств и организаций, сказал сенатор. «Профильный Комитет СФ будет держать ситуацию на контроле с тем, чтобы российские участники рынка не потеряли обороты и сохранили занятость».

Главные задачи связаны с увеличением добавленной стоимости по всем переделам цепочки создания автомобилей в России, считает Андрей Кутепов. «Мы хотим, чтобы не только наши автомашины, но и наши производители технологий и автокомпонентов стали лидерами глобального рынка. Для этого у нас есть и ресурсы, и кадры, и научные заделы».

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов рассказал о текущих мерах поддержки автопроизводителей и о текущей работе по локализации производства автомобилей и автокомпонентов.

По словам замминистра, планируется запуск с 1 января 2021 года программы, в соответствие с которой государство будет софинансировать на грантовой основе проекты по производству компонентов для автомобилей в размере порядка 30 процентов от общей стоимости инвестиций для их реализации. «Этот механизм будет реализован на базе Фонда развития промышленности, также будет создан экспертный совет из главных инженеров крупнейших автопроизводителей и производителей автокомпонентов, работающих в России».

Представители автоконцернов акцентировали внимание на текущих проблемах отрасли, отсутствии унифицированных мер поддержки в регионах. Была высказана необходимость скорейшего создания государственной стратегии развития автокомпонентов на долгосрочную перспективу.

«Потенциал наших производителей большой. Мы должны предпринять совместные усилия, чтобы стимулировать наших производителей к более высокой локализации и более высокой производительности труда», — сказал Андрей Кутепов, комментируя выступления участников. «Еще одной важной задачей является стимулирование российского экспорта».

Сенатор также отметил, что для решения задачи по привлечению иностранных производителей в Россию, мы должны создать соответствующие условия. «Это касается не только финансовой стороны, но и создания качественной инфраструктуры. Многое в этом вопросе зависит от регионов. Там, где регионы активны, это уже происходит».

Также, сказал сенатор, нужно думать над снижением процентных ставок кредитования в тех сферах, которые являются приоритетными для государства. Это в полной мере относится к автопрому и производству автокомпонентов.

Все прозвучавшие предложения будут проанализированы, доработаны и оформлены в качестве рекомендаций «круглого стола» для законодательной и исполнительной власти.

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