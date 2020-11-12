А. Кутепов: Необходимо провести ревизию институтов развития для повышения их эффективности и сокращения расходов на их содержание

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий направил Председателю Правительства РФ письмо с соответствующими предложениями.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга обратился к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести ревизию институтов развития.

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Андрей Кутепов сообщил, что во исполнение поручения Председателя СФ Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга начиная с января 2020 года, Комитет СФ проводит мониторинг деятельности институтов развития как инструментов государственной политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства. «Необходимо отметить, что результаты мониторинга уже указывают на необходимость проведения ревизии таких институтов с целью повышения их эффективности и сокращения расходов на их содержание».

Сенатор указал, что в России существует более 30 институтов развития. Руководители отдельных организаций были заслушаны на заседаниях Комитета, в рамках которых были получены подробные данные о деятельности институтов развития.

В письме приводятся данные Счетной палаты РФ по эффективности деятельности некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике», . АО «Корпорация развития Дальнего Востока», Фонда развития промышленности, Акционерного общества «Российская венчурная компания», Общества с ограниченной ответственностью «ВЭБ Инновации», АО «Роснано», АО «Корпорация развития Северного Кавказа», Российского фонда прямых инвестиций.

Так, например, в части проверки Счетной палатой эффективности деятельности Фонда моногородов выявлено следующее: за период действия приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» 2016–2018 годах в большинстве моногородов снизилась общая численность населения (на 38,6 тысяч человек и на 1 января 2019 года составляла 13 миллионов 469,36 тысяч человек), численность трудоспособного населения на 1 января 2019 года сократилась по сравнению с 1 января 2016 года на 353,6 тыс. человек и составляла 7 миллионов 329,7 тысяч человек. В 2018 году среднемесячная номинальная заработная плата в 271 моногороде зафиксирована на уровне ниже среднероссийского показателя. В 182 моногородах уровень регистрируемой безработицы превышал среднероссийский показатель, в том числе в 27 населенных пунктах превышение составляло в 3 и более раз.

Счетная палата сделала общий вывод: предпринимаемые меры по поддержке моногородов не дали ощутимых и устойчивых положительных результатов. Реализованные Фондом моногородов мероприятия приоритетной Программы (2016–2019) не способны в целом повлиять на сложное социально-экономическое положение моногородов и диверсификацию их экономики.

В 2018 году заработная плата действующего генерального директора Фонда моногородов — 1 миллион рублей в месяц — превышала расходы бюджетов некоторых моногородов. Зарплата предыдущего генерального директора составляла 10 миллионов рублей в год. Для информации: в 4 моногородах исполнение бюджетов по расходам за 2018 год составило не более 10 миллионов рублей.

Аналогичные выводы сделаны в отношении других институтов развития. Так, по мнению Счетной палаты, Минвостокразвития России необходимо провести работу по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий институтам развития Дальнего Востока, в том числе в части оптимизации расходов на оплату труда, а также по формированию комплексного механизма оценки на основе системы показателей, отражающих объективные результаты деятельности институтов развития. Счетной палатой предложено рассмотреть вопросы об уменьшении уровня оплаты труда руководителей АНО «АПИ», а также о сокращении разницы в уровнях зарплат в институтах развития Дальнего Востока при условии внедрения системы показателей результативности их деятельности.

Андрей Кутепов подчеркнул, что необходимость оценки эффективности и ревизии деятельности институтов развития явилась одной из тем обсуждения на пленарном заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа с участием первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова и была им поддержана.

В принятый по итогам обсуждения Постановлении СФ включены рекомендации Правительству: обеспечить прозрачность деятельности государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», координирующей работу различных институтов развития, и автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития», а также осуществлять оценку эффективности их функционирования.

«Исполнение указанного Постановления, а также вопросы эффективности деятельности институтов развития находятся в центре внимания Председателя СФ и Совета Федерации в целом. Комитет СФ продолжает мониторинг деятельности институтов развития, включая вновь созданные», — указывается в письме.

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