А. Кутепов подготовил законопроект, касающийся социальных гарантий для молодежи на Крайнем Севере

Source: Russia – Council of the Federation

Документ направлен в Министерство труда и социальной защиты для получения мнения и данных для финансово-экономического обоснования.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил законопроект «О внесении изменений в статью 317 Трудового кодекса РФ и статью 11 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

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Предлагается установить процентные надбавки к заработной плате с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для молодых (до 30 лет) работников, если они прожили там не менее пяти лет.

Андрей Кутепов отметил, что данное положение ранее существовало в законодательстве для работников как бюджетных, так и коммерческих организаций, но впоследствии коммерческая сфера выпала из зоны действия законодательства.

«Действующим законодательством предусмотрено поэтапное начисление надбавки для молодых работников. При этом в отношении государственных служащих, как правило, устанавливаются надбавки с первого дня работы согласно региональным законам, а работники коммерческой сферы не попадают под данные нормы» — сказал сенатор

Предлагаемые изменения позволят уравнять в правах работников коммерческой сферы до 30 лет, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с молодыми работниками организаций, финансируемых из бюджетов на федеральном, региональном и местном уровнях и будут способствовать сохранению молодежи в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, отметил парламентарий.

Законопроект направлен в Министерство труда и социальной защиты РФ для получения отзыва.

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