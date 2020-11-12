А. Майоров: Внесен законопроект о создании Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса

Source: Russia – Council of the Federation

Документ вносит концептуальные изменения в национальное законодательство, прежде всего, в Лесной кодекс.

Законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования отношений, связанных с оборотом древесины» направлен на декриминализацию лесной отрасли и подготовлен в соответствии с Постановлением Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» во исполнение поручений Президента России Владимира Путина по итогам состоявшегося 29 сентября 2020 года совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

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Об этом проинформировал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор сообщил, что сегодня документ внесен в Государственную Думу. Авторами проекта закона являются сенаторы Российской Федерации Юрий Воробьев, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Алексей Майоров, Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай и депутаты Государственной Думы.

Ключевым является положение о создании открытого цифрового геоинформационного ресурса – Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса

По словам главы Комитета СФ, законопроект вносит концептуальные изменения в законодательство РФ, прежде всего в Лесной кодекс. Ключевым является положение о создании открытого цифрового геоинформационного ресурса – Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК).

Алексей Майоров пояснил, что создаваемая ФГИС ЛК обеспечит решение ряда важных задач. В том числе, таких как ведение государственного лесного реестра в электронной форме уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по единым для всех субъектов Российской Федерации правилам, прослеживаемость древесины от стадии рубки лесных насаждений до получения продукции переработки древесины и вывоза ее за пределы Российской Федерации, оформление в электронной форме сопроводительного документа на вывоз из леса и транспортировку древесины во ФГИС ЛК и внесение в нее сведений о сделках с древесиной, блокировку во ФГИС ЛК оформления сопроводительных документов и совершения сделок с древесиной, в том числе в целях вывоза за пределы Российской Федерации, в случае выявления недостоверной информации по месту и объему заготовки древесины, ее видовом и сортиментном составе.

Должен быть установлен порядок информационного взаимодействия ФГИС ЛК и информационных систем правоохранительных органов, ФНС России, Росреестра, Минтранса России, ФТС России, Ространснадзора, автоматическую передачу из ФГИС ЛК в Единую автоматизированную информационную систему ФТС России (ЕАИС) сведений, в объеме, достаточном для проведения эффективного таможенного контроля вывозимых лесоматериалов.

Также планируется обеспечить решение таких задач, как обязательное внесение в ФГИС ЛК сведений о пунктах приема, хранения и переработки древесины с установлением требований к таким пунктам, включая техническое оснащение средствами видеофиксации, до введения ФГИС ЛК в эксплуатацию расширение состава сведений о сделках с древесиной, передаваемых из ЛесЕГАИС Рослесхоза в ЕАИС таможенных органов, уточнение сроков подачи сведений ЛесЕГАИС, установление запрета на вывоз древесины в случае выявления недостоверной информации в ЛесЕГАИС и (или) отсутствия сопроводительного документа на перевозку древесины либо выявления недостоверности содержащихся в нем сведений.

Кроме того, подчеркнул Алексей Майоров, в целях пресечения деятельности по незаконной заготовке древесины вводится запрет нахождения в лесу лиц с лесозаготовительной и лесовозной техникой без правоустанавливающих или разрешающих документов на осуществление рубок лесных насаждений.

Также вводится такая форма систематического наблюдения за соблюдением лесного законодательства как административное обследование лесов.

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