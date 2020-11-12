А. Ракитин и А. Карлин приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ

Source: Russia – Council of the Federation

Обсужден проект Программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2021–2025 годы.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия и заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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Состоялось итоговое обсуждение документа, который определяет законодательные направления деятельности Ассамблеи на ближайшие 5 лет – проекта Программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2021–2025 годы, а также вопрос о внесении изменений в основной регламентирующий документ Ассамблеи – Временное положение о ПА ОДКБ.

Комментируя работу над проектом Программы деятельности ПА ОДКБ Александр Ракитин отметил, что в ходе обсуждения удалось достичь консенсуса с коллегами из парламентов государств – членов ОДКБ. По словам сенатора, в ближайшее время Программа будет представлена на утверждение руководителям парламентов стран-членов Организации на заседании ее руководящего органа – Совета ПА ОДКБ.

Александр Ракитин и Александр Карлин приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ

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Александр Ракитин и Александр Карлин приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ

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Александр Ракитин и Александр Карлин приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ

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Александр Ракитин и Александр Карлин приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ

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Александр Ракитин и Александр Карлин приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ

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Александр Ракитин и Александр Карлин приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ

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Как сообщил Александр Ракитин, в этом важном документе учтены предложения, которые отвечают уставной компетенции ОДКБ, не имеют аналогов в модельной базе СНГ или требуют адаптации к условиям национальной и коллективной безопасности государств – членов ОДКБ, проявлениям новых вызовов и угроз. В документе учтен также ряд предложений, которые были представлены Советом Федерации и касаются обсуждения вопросов и выработки рекомендаций по формированию и развитию системы коллективной безопасности, адаптации ОДКБ к меняющимся политическим условиям, закреплению общих позиций по актуальным политическим событиям и участию в военно-мемориальных мероприятиях.

Сенатор проинформировал, что широкую дискуссию вызвал вопрос о внесении изменений во Временное положение ПА ОДКБ, которые учитывают в числе прочего российское предложение о закреплении в документе в соответствии с Уставом ОДКБ статуса Парламентской Ассамблеи как органа межпарламентского сотрудничества Организации Договора о коллективной безопасности и предложение казахстанских партнеров о деятельности Ответственного секретаря ПА ОДКБ на ротационной основе. По этим позициям работа с коллегами в Ассамблее будет продолжена.

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