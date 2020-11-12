Благодаря вмешательству Карельской транспортной прокуратуры восстановлены права жителей г. Беломорска на благоприятные условия проживания

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Карельская транспортная прокуратура по обращениям жителей г. Беломорска провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации транспорта.

Установлено, что в тупике на станции Беломорск напротив жилых домов работают локомотивы, шум от которых создает неблагоприятные условия для проживания граждан. Неоднократные обращения жильцов в районную администрацию и ОАО «РЖД» не изменили сложившуюся ситуацию.

В результате прокурорской проверки с привлечением управления Роспотребнадзора по Республике Карелия выявлено превышение предельно допустимых уровней шума от эксплуатируемых локомотивов.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю Петрозаводского центра организации работы железнодорожных станций ОАО «РЖД», в отношении начальника станции «Беломорск» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации транспорта).

По итогам принятых мер прокуратуре удалось добиться изменения места работы тепловозов и восстановления прав граждан на благоприятные условия проживания. Виновные лица привлечены к административной ответственности, им назначены наказания в виде штрафов.

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